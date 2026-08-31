जावेद अख्तर ने याद किया विरोध प्रदर्शन का दौर, पत्नी के साहस को सराहा, बोले- ‘मुझे उस पर गर्व है’

बीते दिनों दिल्ली में हो रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों ने जेन जी का बढ़- चढ़ कर साथ दिया। इसमें मशहूर अदाकारा शबाना आजमीं भी शामिल थीं। इस बारे में उनके पति जावेद अख्तर ने उनकी पत्नी की जमकर तारीफ की।

विज्ञापन

गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में एक देवना जी नाम के पॉडकास्ट में मेहमान बनकर पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा, ‘जब मैं लंदन में था, तब उसने मुझे फोन करके बताया कि वह दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रही है। जब उसने मुझे बताया, तो मुझे पता था कि वह जाएगी। यह अंतरात्मा की आवाज है।मैंने उसे एक बार भी मना नहीं किया या दोबारा सोचने के लिए नहीं कहा। जिस क्षण उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं जा सकती, मुझे पता चल गया कि पुरानी शबाना जाग उठी है, और उसे कोई नहीं रोक सकता। और उसने ऐसा कर दिखाया! मुझे उस पर गर्व है।’