‘बहुत अच्छी फीस मिली’, इस वजह से किया था ‘भारत’ में सोनाली कुलकर्णी ने सलमान की मां का रोल; शेयर किया अनुभव
Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णी ने 2019 में रिलीज हुई अली अब्बास जफर की फिल्म ‘भारत’ में सलमान खान की मां का किरदार निभाने को लेकर खुलकर बात की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
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खास बात यह है कि असल जिंदगी में सोनाली, सलमान खान से करीब 9 साल छोटी हैं। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म में उनकी मां का रोल निभाया। फिल्म में सोनाली ने सलमान के किरदार भारत की मां जानकी देवी का किरदार निभाया था। सोनाली ने बताया कि जब उन्हें यह रोल ऑफर हुआ था, तब उन्होंने खुद भी इसे लेकर सवाल किया था।
सलमान की मां का रोल मिलने पर क्या बोलीं सोनाली?
सोनाली ने स्क्रीन स्पॉटलाइट से बातचीत में बताया कि कास्टिंग के दौरान उन्होंने कहा था, ‘मैं यह किरदार नहीं निभा सकती।’
हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को पूरा भरोसा था कि सोनाली ही इस किरदार के लिए सही रहेंगी।
सोनाली ने बताया कि फिल्म में फ्लैशबैक वाले हिस्से कहानी के लिए बेहद जरूरी थे। उन्होंने कहा, ‘फ्लैशबैक इस फिल्म के लिए बहुत मायने रखता था। इसी से पता चलता है कि भारत को उसका नाम कैसे मिला और वह अलग-अलग परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है।’
सोनाली ने चुनौती के तौर पर लिया किरदार
सोनाली ने बताया कि जब उन्होंने समझा कि फिल्म की टीम उन्हें इस रोल में क्यों देखना चाहती है, तो उन्होंने इसे एक चुनौती के तौर पर लेने का फैसला किया।
उन्होंने कहा, ‘कोई भी डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर गलत इंसान को किसी किरदार में फिट नहीं करना चाहेगा। अगर ऐसा होता है तो यह उनकी भी असफलता होगी। इसलिए मैंने उनकी बात समझने की कोशिश की और इस किरदार को एक चुनौती के तौर पर लिया।’
सोनाली ने बताया कि अली अब्बास जफर और मुकेश छाबड़ा ने उन्हें इस रोल के लिए काफी मनाया, जिसके बाद वह जानकी देवी का किरदार निभाने के लिए तैयार हुईं।
साथ ही, सोनाली सलमान के साथ काम करने को लेकर भी काफी उत्सुक थीं। उन्होंने सलमान के बारे में कई बातें सुन रखी थीं और उनके साथ काम करने का अनुभव उनके लिए काफी अच्छा रहा।
सलमान के साथ खूब बनी सोनाली की बॉन्डिंग
सोनाली ने बताया कि ‘भारत’ के सेट पर उनकी और सलमान की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उन्होंने सलमान के व्यवहार की भी तारीफ की।
उन्होंने कहा, ‘भारत के सेट पर हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उनसे यह सीखा जा सकता है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है। वह हमेशा बहुत अच्छे और विनम्र रहे। उन्होंने मुझे अपनी साइकिल चलाने के लिए दी थी, इससे उन्होंने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली।’
सोनाली ने यह भी बताया कि इस फिल्म को करने की एक वजह उनकी फीस भी थी। उन्होंने खुलासा किया कि सलमान खान फिल्म्स के इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बहुत अच्छी फीस मिली थी।
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