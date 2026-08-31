‘बहुत अच्छी फीस मिली’, इस वजह से किया था ‘भारत’ में सोनाली कुलकर्णी ने सलमान की मां का रोल; शेयर किया अनुभव

सोनाली ने चुनौती के तौर पर लिया किरदार

सोनाली ने बताया कि जब उन्होंने समझा कि फिल्म की टीम उन्हें इस रोल में क्यों देखना चाहती है, तो उन्होंने इसे एक चुनौती के तौर पर लेने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, ‘कोई भी डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर गलत इंसान को किसी किरदार में फिट नहीं करना चाहेगा। अगर ऐसा होता है तो यह उनकी भी असफलता होगी। इसलिए मैंने उनकी बात समझने की कोशिश की और इस किरदार को एक चुनौती के तौर पर लिया।’

सोनाली ने बताया कि अली अब्बास जफर और मुकेश छाबड़ा ने उन्हें इस रोल के लिए काफी मनाया, जिसके बाद वह जानकी देवी का किरदार निभाने के लिए तैयार हुईं।

साथ ही, सोनाली सलमान के साथ काम करने को लेकर भी काफी उत्सुक थीं। उन्होंने सलमान के बारे में कई बातें सुन रखी थीं और उनके साथ काम करने का अनुभव उनके लिए काफी अच्छा रहा।