कैसी है खली की हालत? कार दुर्घटने के बाद रेसलर ने सेहत पर दी अपडेट; कहा- इसके बारे में बताना नहीं चाहता था
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 31 Aug 2026 12:40 PM IST
सार
The Great Khali: हाल ही में द ग्रेट खली की कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी सेहत को लेकर अपडेट दी है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
पूर्व प्रोफेशनल रेसलर द ग्रेट खली हालिया एक्सीडेंट को लेकर चर्चा में हैं। वह शनिवार को एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। बताया जा रहा है कि हरियाणा के पानीपत में एक टोल प्लाजा पर उनकी एसयूवी एक कार से टकरा गई। इस घटना के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपनी सेहत पर अपडेट दी है।
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अपनी सेहत पर क्या बोले खली?
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दलीप सिंह जिन्हें 'द ग्रेट खली' के नाम से जाना जाता है ने अपने फैंस को बताया कि वह ठीक हैं।
वीडियो में उन्होंने कहा 'कल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और तब से मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। मगर सब ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोगों का और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। यह एक मामूली दुर्घटना थी, इसलिए मैं किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। मैं इसे बड़ी बात नहीं बनाना चाहता था। मगर फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, इसलिए मैं बस सफाई देना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।'
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दलीप सिंह जिन्हें 'द ग्रेट खली' के नाम से जाना जाता है ने अपने फैंस को बताया कि वह ठीक हैं।
वीडियो में उन्होंने कहा 'कल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और तब से मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। मगर सब ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोगों का और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। यह एक मामूली दुर्घटना थी, इसलिए मैं किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। मैं इसे बड़ी बात नहीं बनाना चाहता था। मगर फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, इसलिए मैं बस सफाई देना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।'
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खली के साथ हुआ था हादसा
घटनास्थल के वीडियो जल्द ही ऑनलाइन सामने आए, जिनमें एक क्षतिग्रस्त सफेद कार दिखाई दे रही थी। दुर्घटना के बाद खली को दूसरी गाड़ी की ओर जाते हुए भी देखा गया। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी।
घटनास्थल के वीडियो जल्द ही ऑनलाइन सामने आए, जिनमें एक क्षतिग्रस्त सफेद कार दिखाई दे रही थी। दुर्घटना के बाद खली को दूसरी गाड़ी की ओर जाते हुए भी देखा गया। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी।
रेसलिंग में खली का करियर
- खली भारत के सबसे मशहूर रेसलर्स में से एक हैं।
- उन्होंने रेसलिंग करियर की शुरुआत 2000 में अमेरिका में 'ऑल प्रो रेसलिंग' (APW) के साथ की थी।
- बाद में वह 'वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग' (WCW) और 'न्यू जापान प्रो-रेसलिंग' (NJPW) जैसे प्रमोशन में भी शामिल हुए।
- वह 2006 में WWE से जुड़े और द अंडरटेकर, जॉन सीना, बतिस्ता और ट्रिपल एच के साथ मुकाबले किए।
- उन्होंने रेसलमेनिया और समरस्लैम जैसे बड़े WWE इवेंट्स में भी हिस्सा लिया।
पानीपत में WWE रेसलर द ग्रेट खली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आगे चल रहे वाहन से उनकी कार की टक्कर हो गई। हादसे में खली बाल-बाल बच गए।#TheGreatKhali #Khali #Panipat #WWE #RoadAccident #RoadSafety #Haryana #BreakingNews pic.twitter.com/DZIBh2UuVM— Neeraj Raathi (@neeraj_raathi) August 31, 2026