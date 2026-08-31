कैसी है खली की हालत? कार दुर्घटने के बाद रेसलर ने सेहत पर दी अपडेट; कहा- इसके बारे में बताना नहीं चाहता था

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दलीप सिंह जिन्हें 'द ग्रेट खली' के नाम से जाना जाता है ने अपने फैंस को बताया कि वह ठीक हैं।वीडियो में उन्होंने कहा 'कल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था और तब से मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। मगर सब ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोगों का और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। यह एक मामूली दुर्घटना थी, इसलिए मैं किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। मैं इसे बड़ी बात नहीं बनाना चाहता था। मगर फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, इसलिए मैं बस सफाई देना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।'