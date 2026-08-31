{"_id":"6a956cc21af0d0b87502e81e","slug":"meghna-gulzar-exclusive-interview-said-people-should-understand-deepika-padukone-2026-08-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दीपिका पादुकोण के आठ घंटे शिफ्ट मामले पर क्या बोलीं मेघना गुलजार? बताया फिल्मों में कैसा है महिलाओं का हाल","category":{"title":"Celebs Interviews","title_hn":"साक्षात्कार","slug":"celebs-interviews"}}

मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को रिलीज होनी है। इसी फिल्म को लेकर हुई बातचीत के दौरान मेघना ने दीपिका पादुकोण के आठ घंटे की शिफ्ट वाले मामले पर भी अपनी राय दी। हाल ही में दीपिका की फिल्म 'स्पिरिट' से जुड़े एक विवाद में यह भी दावा किया गया कि अभिनेत्री ने मेकर्स से 10 फीसदी प्रॉफिट शेयर मांगा है। अब इस पूरे मामले पर अमर उजाला को दिए इंटरव्यू में मेघना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विज्ञापन

'वह जिंदगी के अलग दौर में हैं'

अमर उजाला से खास बातचीत में मेघना ने कहा, 'मुझे लगता है कि शायद वह अपनी जिंदगी के ऐसे दौर में हैं, जब उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। जब हमने उनके साथ काम किया था, तब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। तो शायद यह उनकी जिंदगी का एक अलग समय है।'

विज्ञापन

विज्ञापन

'अपनी जरूरत बताने का हक है'

मेघना ने आगे कहा, 'वह मां हैं, उनका एक बच्चा है और अब वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। आप किसी से सिर्फ इसलिए कुछ नहीं छीन सकते कि वह अपनी किसी जरूरत के बारे में बात कर रही है। उसकी जिंदगी की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और आपको इसे समझना होगा।'

विज्ञापन

'शर्तें आपके लिए काम नहीं करतीं, तो मत कीजिए'

मेघना के मुताबिक, अगर किसी कलाकार की शर्तें किसी प्रोजेक्ट के लिए संभव नहीं हैं, तो दोनों पक्ष अपने-अपने फैसले ले सकते हैं। वह कहती हैं, 'अगर उनकी ये शर्तें आपके लिए काम नहीं करतीं, तो मत कीजिए। और वह भी इसके साथ ठीक हैं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर आप उनके हिसाब से शूट नहीं कर सकते, तो मत कीजिए।'



'महिला कलाकारों की बात सुनी जाती है'

महिला कलाकारों को लेकर इंडस्ट्री में आए बदलाव पर मेघना कहती हैं, 'पिछले कुछ साल में मैंने महिला कलाकारों में यह बदलाव देखा है कि अब उनकी बात सिर्फ सहानुभूति के लिए नहीं सुनी जाती। पहले 'बेचारी' कहकर उनकी बात सुन ली जाती थी। अब ऐसा कम होता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब उनकी बात बराबरी के नजरिए से सुनी जाती है।'



