{"_id":"6a9593b32c1ccee87d0474cc","slug":"awarapan-2-and-hanuman-ansh-monday-box-office-collection-2026-08-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सोमवार को 'हनुमान अंश' की कमाई में आई गिरावट, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर पस्त; जानें कलेक्शन","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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फिल्म 'हनुमान अंश' का दबदबा अब भी सिनेमाघरों में बना हुआ है। फिल्म अपनी रिलीज के 24 दिन बाद भी लगातार कमाई कर रही है। हालांकि, वर्किंग डे होने के चलते सोमवार को इसकी कमाई में रविवार के मुकाबले कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ 'आवारापन 2' के कलेक्शन में भी लगातार कमी देखी जा रही है। जानें सोमवार को दाेनों फिल्मों का कलेक्शन कितना रहा? विज्ञापन

फिल्म 'हनुमान अंश' 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने ओपनिंग महज 10 लाख रुपये कमाये थे। मगर फिर फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती गई। फिल्म ने 22 वें दिन शुक्रवार को 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया था।

वहीं 23 वें दिन शनिवार को फिल्म की कमाई 9.25 रही।

फिल्म ने 24 वें दिन रविवार को 12.75 करोड़ का कलेक्शन किया।

आज 25 वें दिन सोमवार को फिल्म की कमाई खबर लिखे जाने तक 2.60 करोड़ रहा।

फिल्म ने बाक्स ऑफिस पर अब तक 42.73 करोड़ का करोबार किया है।

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‘आवारापन 2’ इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ की कमाई का ग्राफ लगातार गिर रहा था। अब सिनेमाघरों में फिल्म का आंकड़ा एक करोड़ रुपये से भी कम हो चुका है। फिल्म बीते वीकेंड पर एक करोड़ के आस-पास रही। फिल्म‘आवारापन 2’ की 15 वें दिन शुक्रवार को 1.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

फिल्म ने 16 वें दिन शनिवार को 1.20 करोड़ रुपये की कमाई की।

वहीं 17वें दिन रविवार को फिल्म ने 1.25 करोड़ कमाये थे।

फिल्म ने 18 वें दिन सोमवार को खबर लिखे जाने तक 28 लाख रुपये का कारोबार किया।

फिल्म ‘आवारापन 2’ की बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 148.15 करोड़ रही

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