कॉफी विद करण 9: क्या स्क्रिप्टेड होता है शो? शनाया की वायरल फोटो से शुरू हुई बहस; जानें पूरा मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 22 Nov 2026 11:56 AM IST
सार
- 'कॉफी विद करण 9' के एक एपिसोड में शनाया कपूर अचानक पहुंचीं थी।
- शो में अनन्या पांडे और अनन्या बिड़ला पहले से शामिल थीं।
- इसके बाद शनाया की एक फोटो वायरल हो गई, जिस पर बहस हो रही है।
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विस्तार
शनाया कपूर की वैनिटी टेबल पर एक कागज की तस्वीर वायरल हो रही है। इस पर 'रैपिड फायर: शनाया कपूर' लिखा है। इस तस्वीर ने इंटरनेट पर यह बहस छेड़ दी है कि क्या 'कॉफी विद करण' शो पहले से स्क्रिप्टेड होता है। कुछ यूजर्स का मानना है कि हो सकता है कि मेहमानों को सवाल पहले ही बता दिए जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि तैयारी करने का मतलब हमेशा 'स्क्रिप्टेड' होना नहीं होता। शनाया पिछले हफ्ते अनन्या पांडे और अनन्या बिड़ला के साथ शो में नजर आई थीं।
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क्या 'कॉफी विद करण' स्क्रिप्टेड है?
'कॉफी विद करण' सीजन 9 में अपने डेब्यू के लिए तैयार हो रहीं शनाया कपूर की एक तस्वीर वायरल है। रेडिट यूजर्स ने उनकी वैनिटी टेबल पर एक कागज देखा। एक पोस्ट में दावा किया गया कि कागज पर 'रैपिड फायर: शनाया कपूर' लिखा था और शायद उसमें इस राउंड के लिए तैयार किए गए सवाल मौजूद थे।
'कॉफी विद करण' सीजन 9 में अपने डेब्यू के लिए तैयार हो रहीं शनाया कपूर की एक तस्वीर वायरल है। रेडिट यूजर्स ने उनकी वैनिटी टेबल पर एक कागज देखा। एक पोस्ट में दावा किया गया कि कागज पर 'रैपिड फायर: शनाया कपूर' लिखा था और शायद उसमें इस राउंड के लिए तैयार किए गए सवाल मौजूद थे।
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यूजर्स ने क्या कयास लगाए?
यह तस्वीर 21 नवंबर को ऑनलाइन वायरल होने लगी। यूजर्स ने इस कागज को समझने की कोशिश की और अंदाजा लगाया कि इसमें शायद सवाल और कुछ संकेत लिखे थे। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि कागज पर मौजूद सवाल वैसे ही थे जैसे शो के एपिसोड में पूछे गए थे। इससे इस बात को और हवा मिल गई कि शायद शूटिंग से पहले ही मेहमानों को सवालों के बारे में बता दिया जाता है।
कुछ नेटिजन्स का दावा है कि शो में आने का इस्तेमाल सेलिब्रिटीज अपनी इमेज को बेहतर बनाने या उसे मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि मेहमानों को शायद सवाल पहले ही बता दिए जाते हों, मगर उनके जवाब स्क्रिप्टेड नहीं होते। इससे सेलेब्रिटीज को संभावित रूप से संवेदनशील विषयों के लिए तैयारी करने का मौका मिलेगा, जबकि वे अपने जवाबों में कुछ हद तक सहजता भी बनाए रख सकेंगे।
यह तस्वीर 21 नवंबर को ऑनलाइन वायरल होने लगी। यूजर्स ने इस कागज को समझने की कोशिश की और अंदाजा लगाया कि इसमें शायद सवाल और कुछ संकेत लिखे थे। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि कागज पर मौजूद सवाल वैसे ही थे जैसे शो के एपिसोड में पूछे गए थे। इससे इस बात को और हवा मिल गई कि शायद शूटिंग से पहले ही मेहमानों को सवालों के बारे में बता दिया जाता है।
Shanaya Kapoor exposed Koffee With Karan by mistake 🚨 Her pic is going viral on Reddit, where a list of rapid-fire questions can be seen. She has already prepared her answers and she is getting ready for the shoot. KWK has been scripted for years but it's shocking how Vijay...1/2— Suprvirat (@MostlyKohli) November 21, 2026
कुछ नेटिजन्स का दावा है कि शो में आने का इस्तेमाल सेलिब्रिटीज अपनी इमेज को बेहतर बनाने या उसे मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि मेहमानों को शायद सवाल पहले ही बता दिए जाते हों, मगर उनके जवाब स्क्रिप्टेड नहीं होते। इससे सेलेब्रिटीज को संभावित रूप से संवेदनशील विषयों के लिए तैयारी करने का मौका मिलेगा, जबकि वे अपने जवाबों में कुछ हद तक सहजता भी बनाए रख सकेंगे।
कागज के बारे में नहीं दी गई जानकारी
हालांकि तस्वीर से यह साफ नहीं होता कि यह पूरी स्क्रिप्ट थी, संभावित सवालों की लिस्ट थी या फिर सिर्फ तैयारी के लिए कुछ नोट्स थे। इस कागज के बारे में न तो शो के होस्ट करण जौहर और न ही शनाया कपूर ने कोई पुष्टि की है कि इसमें क्या लिखा था। हालांकि तस्वीर ने इस बात पर बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या 'कॉफी विद करण' के सवाल पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं।
हालांकि तस्वीर से यह साफ नहीं होता कि यह पूरी स्क्रिप्ट थी, संभावित सवालों की लिस्ट थी या फिर सिर्फ तैयारी के लिए कुछ नोट्स थे। इस कागज के बारे में न तो शो के होस्ट करण जौहर और न ही शनाया कपूर ने कोई पुष्टि की है कि इसमें क्या लिखा था। हालांकि तस्वीर ने इस बात पर बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या 'कॉफी विद करण' के सवाल पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं।
शो में हुई शनाया कपूर की एंट्री
- 18 नवंबर 2026 को प्रसारित 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के छठे एपिसोड में शनाया कपूर ने अचानक एंट्री ली।
- इस शो में अनन्या पांडे और अनन्या बिड़ला पहले से शामिल थीं।
- वह 'रैपिड फायर' राउंड में शामिल हुईं और बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बचपन की दोस्ती और इंडस्ट्री से जुड़े संपर्कों का जिक्र किया।
- इस एपिसोड में करियर, रिश्तों, विशेषाधिकार, ट्रोलिंग और निजी अनुभवों पर चर्चा हुई।
- शनाया ने एक अभिनेत्री के तौर पर अपने सफर के बारे में बात की और बताया कि अपने डेब्यू से पहले उन्हें किन चुनौतियों और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।