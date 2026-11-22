यूजर्स बोले- 'दो भाई दोनों तबाही'

नेटफ्लिक्स ने इंस्टाग्राम पर शो से यह क्लिप शेयर किया है। इस पर नेटिजंस के मजेदार रिएक्शन भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'दो भाई दोनों तबाही'। एक यूजर ने कहा, 'सुनील ग्रोवर का एक्ट नेक्स्ट लेवल होता है'। एक यूजर ने लिखा, 'वैसे तो इस शो का कंटेंट कभी-कभी आपत्तिजनक होता है। मगर, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग की तारीफ तो बनती है'। एक यूजर ने लिखा है, 'ये दोनों कॉमेडी के दिग्गज हैं। इनका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता'। अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल खोलकर तारीफ की।

