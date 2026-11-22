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सिनेमाघरों में रिलीज होने के करीब दो महीने बाद फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। इस फिल्म के साथ कहानी में वर्षों से चले आ रहे समीर की मौत के रहस्य का भी पर्दाफाश होने वाला है। ऐसे में जिन लोगों ने यह फिल्म थिएटर में नहीं देखी है, वे अब घर बैठे इसका लुत्फ उठा सकेंगे। विज्ञापन बॉलीवुड की चर्चित क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' के फैंस के लिए अच्छी खबर है। विजय सालगांवकर एक बार फिर अपने परिवार को कानून के शिकंजे से बचाने की कोशिश करते नजर आने वाले हैं। दरअसल, अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है।

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कब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 27 नवंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म के डिजिटल प्रीमियर की जानकारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आधिकारिक कैटलॉग पर भी अपडेट कर दी गई है। फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ऐसे में थिएटर में फिल्म देखने से चूक गए दर्शक शुक्रवार से इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे।

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