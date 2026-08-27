दिलजीत दोसांझ के शो में भावुक हुए फैंस, किसी को लगाया गले तो किसी का चूमा हाथ; हुई ऑरा टूर की शुरुआत

1 of 6 दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh

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हाल ही में उन्होंने डबलिन में अपनी परफॉर्मेंस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। दिलजीत दोसांझ बेहतरीन अदाकार होने के साथ-साथ शानदार सिंगर भी हैं। देश ही नहीं दुनियाभर में उनकी गायकी के दीवाने हैं। इन दिनों वह 'ऑरा यूरोप टूर 2026' के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा 25 अगस्त से डबलिन से शुरू हुआ है। इस टूर के दौरान वह पेरिस और लंदन समेत यूरोप के आठ शहरों में परफॉर्म करेंगे।

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दिलजीत की पोस्ट में क्या है?

हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वह डबलिन में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। उनके शो में भारी भीड़ उमड़ी है। उनकी परफॉर्मेंस में भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही है। सिंगर और अभिनेता पारंपरिक धोती, कुर्ता और पगड़ी पहने नजर आए।

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फैंस हुए भावुक दिलजीत की परफॉर्मेंस के दौरान कई फैंस भावुक हो गए।

एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि उन्होंने एक फैन को गले लगाया है।

एक दूसरी तस्वीर में वह एक फैन का हाथ पकड़े हुए हैं।

वह फैन खुशी के मारे रो रही है। कई दूसरे फैंस ने उनके आगे हाथ किया है।

यह पल काफी भावुक है।

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अगले शो की दी जानकारी

डबलिन परफॉर्मेंस की तस्वीरें शेयर करते हुए दिलजीत ने कैप्शन में लिखा 'शुक्रिया डबलिन। मेरा अगला परफॉर्मेंस 28 अगस्त को पेरिस में होगा।'

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