नेपाल आपदा: विनाशकारी बाढ़ का मंजर देख सुनील शेट्टी बोले- 'दिल टूट रहा है'; मानसी पारेख ने जताईं संवेदनाएं

दोबारा जाने का प्लान बना रही थीं मानसी

मानसी का कहना है कि उन्होंने दोबारा ग्यिरोंग पोर्ट जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक आई बाढ़ के कारण वह इलाका अब पानी में डूब गया है। मानसी ने प्रभावित इलाके का एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी हालिया यात्रा को याद किया और लिखा है, 'देखिए क्या हुआ है। हमें कल सुबह यहीं आना था'।

एक और इंस्टाग्राम स्टोरी में, मानसी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही इसी जगह पर उनका कितना शानदार स्वागत हुआ था। उन्होंने लिखा, 'सच कहूं तो, पांच दिन पहले ही इसी जगह पर मेरा स्वागत हुआ था। कितने प्यार से और अब यह पूरी जगह पानी में डूबी हुई है'।