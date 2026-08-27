अल्फा ओटीटी रिलीज: आलिया भट्ट ‘अल्फा’ इस दिन होगी ओटीटी पर रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

बॉबी देओल और अनिल कपूर भी हैं हिस्सा

फिल्म में बॉबी देओल विलेन कर्नल फतेह सिंह लखावत के रोल में नजर आते हैं। उसका एक शक्तिशाली सीरम ‘अल्फा’ से जुड़ा प्रयोग कहानी को आगे बढ़ाता है। सीता का अपहरण कर उसे अपने नियंत्रण में रखा जाता है और धीरे-धीरे उसे एक सुपर-सोल्जर में बदल दिया जाता है।

फिल्म में अनिल कपूर भी अहम भूमिका में हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन के ‘वॉर’ वाले किरदार कबीर का भी कैमियो देखने को मिलता है। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी, ऐसे में जिन दर्शकों ने इसे थिएटर में नहीं देखा, उनके पास इसे घर बैठे देखने का मौका है।



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