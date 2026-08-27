अल्फा ओटीटी रिलीज: आलिया भट्ट ‘अल्फा’ इस दिन होगी ओटीटी पर रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे फिल्म
Alpha OTT Release: आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म ‘अल्फा’ अब OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है। जानें कब और कहां रिलीज होगी फिल्म।
विस्तार
सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब दर्शक इस एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर को घर बैठे देख सकेंगे। यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-केंद्रित फिल्म है, जिसमें आलिया और शरवरी पहली बार साथ नजर आई हैं।
कब और कहां देख सकेंगे ‘अल्फा’?
- शिव रवैल के निर्देशन में बनी ‘अल्फा’ 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
- फिल्म में दोनों एक्ट्रेस स्पाई का किरदार निभाती हैं और एक खतरनाक मिशन का हिस्सा बनती हैं।
- हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा और इसे कहानी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली।
- नेटफ्लिक्स ने 27 अगस्त को फिल्म की OTT रिलीज का ऐलान किया।
- ‘अल्फा’ 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
- नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘अल्फा गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए। ‘अल्फा’ देखें, 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर।‘
क्या है ‘अल्फा’ की कहानी?
- फिल्म की कहानी YRF स्पाई यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। इसमें आलिया भट्ट R&AW एजेंट सीता के किरदार में हैं।
- सीता एक बेहद काबिल एजेंट है, जिसे आगे चलकर अल्फा सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है।
- वहीं शरवरी फिल्म में दुर्गा कौल का किरदार निभा रही हैं, जो सीता की अलग रह रही जुड़वां बहन है।
- दोनों की जिंदगी एक खतरनाक मिशन के दौरान आपस में जुड़ती है।
बॉबी देओल और अनिल कपूर भी हैं हिस्सा
फिल्म में बॉबी देओल विलेन कर्नल फतेह सिंह लखावत के रोल में नजर आते हैं। उसका एक शक्तिशाली सीरम ‘अल्फा’ से जुड़ा प्रयोग कहानी को आगे बढ़ाता है। सीता का अपहरण कर उसे अपने नियंत्रण में रखा जाता है और धीरे-धीरे उसे एक सुपर-सोल्जर में बदल दिया जाता है।
फिल्म में अनिल कपूर भी अहम भूमिका में हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन के ‘वॉर’ वाले किरदार कबीर का भी कैमियो देखने को मिलता है। अब फिल्म 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी, ऐसे में जिन दर्शकों ने इसे थिएटर में नहीं देखा, उनके पास इसे घर बैठे देखने का मौका है।
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