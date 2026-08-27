बहन की शादी में क्यों रोने लगे अर्जुन कपूर? अंशुला कपूर बोलीं, 'बहुत कुछ बदलता रहेगा लेकिन मुझे...'

कब हुई अंशुला कपूर की शादी? अंशुला और रोहन ने 6 जुलाई को मुंबई में शादी की थी। इस समारोह में परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए। शादी के दौरान मंडप के पास मोना शौरी कपूर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर भी रखी गई थी। फिल्ममेकर बोनी कपूर की पत्नी मोना का 2012 में निधन हो गया था।

मां की मौजूदगी का हुआ एहसास

उन्होंने कहा 'आज वह यहां मौजूद हैं। ये जो बाहर बारिश हो रही है। ये उनके खुशी के आंसू हैं।' मोना के बारे में बात करते हुए अर्जुन काफी भावुक दिखे। उन्होंने रोते हुए कहा, 'वह आप दोनों (अंशुला और रोहन) को आशीर्वाद दे रही हैं।'



अंशुला ने वीडियो पर रखी राय

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए, अंशुला ने लिखा, 'मैंने यह वीडियो कई बार देखा है और मैं हमेशा खुद से ज्यादा भाई को देखती हूं। जिस तरह से वह मुझे देखते हैं। जिस तरह से वह खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। गर्व, खुशी, आंसू... यह सब कुछ। मुझे पता था कि मेरी शादी मेरे लिए इमोशनल होगी। मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात के लिए तैयार थी कि अपने भाई की नजर से इसे देखना कितना इमोशनल होगा। मुझे नहीं लगता कि जब तक मैंने यह वीडियो नहीं देखा, तब तक मैं पूरी तरह समझ पाई थी कि उस दिन उसे कैसा महसूस हुआ होगा।'