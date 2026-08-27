{"_id":"6a8fdf00bcd5b2ae63027305","slug":"kangana-doubles-down-on-criticism-of-kritis-ad-says-festival-is-not-just-aesthetic-stuff-2026-08-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कंगना ने कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन की आलोचना पर दी सफाई, नसीहत देते हुए बताया त्योहार का मतलब","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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कंगना ने एक विज्ञापन में कृति के पहनावे पर टिप्पणी करते हुए उसे अजीब बताया था। एक बातचीत में कंगना से कृति के विज्ञापन पर उनकी टिप्पणी, महिलाओं के कपड़ों के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने जवाब दिया है। विज्ञापन कंगना रनौत ने कृति सेनन के विवादित रक्षाबंधन विज्ञापन की आलोचना पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं थी, बल्कि त्योहारों से जुड़े सांस्कृतिक संदर्भ को लेकर थी। उनके मुताबिक भारतीय त्योहार संस्कृति और सभ्यता की अभिव्यक्ति हैं।

अपने बचाव में क्या बोलीं कंगना?

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कहा... उन्हें कुछ भी पहनने से कौन रोक रहा है, खासकर जब हम उन्हें ऐसी-ऐसी फिल्मों में देखते हैं?

किसे परवाह है कि वे क्या पहनकर आती हैं?

किसी की सोच इतनी बेवकूफी भरी कैसे हो सकती है?

किसी भी सभ्यता की सौंदर्यपरक अभिव्यक्ति उसका त्योहार ही होता है।

रक्षाबंधन एक धार्मिक और सभ्यतागत अभिव्यक्ति है।

इसके अपने नियम हैं, ठीक वैसे ही जैसे पूजा-पाठ के नियम होते हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कहा...

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त्योहार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते

कंगना ने विज्ञापन को लेकर कहा 'हिंदुओं के लिए असली सवाल यह था कि माता-पिता कहां हैं? घर कहां है? वहां न तो हलवा-पूरी थी, न भगवान, न तिलक, न अक्षत, न अगरबत्ती और न ही दीया, कुछ भी नहीं था। त्योहार सिर्फ दिखावे या सुंदरता के बारे में नहीं होता। त्योहार किसी संस्कृति और सभ्यता की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होता है।'