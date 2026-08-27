बाबा रामदेव क्यों हुए कंगना के विरोधी? अभिनेत्री ने दिया जवाब; बेडरूम वाली टिप्पणी पर योग गुरु से पूछा ये सवाल

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने योग गुरु बाबा रामदेव के उनके अतीत और जवानी पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए एक सवाल पूछा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में, कंगना ने रामदेव के योग और आयुर्वेद से बिजनेस की ओर बढ़ने पर भी सवाल उठाए हैं।

इंडिया टुडे से बातचीत में कंगना से पूछा गया कि सनातन विचारधारा में विश्वास रखने वाले रामदेव उनके विरोधी कैसे हो गए। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बिजनेस के हितों ने उन्हें सनातन दर्शन के सिद्धांतों से दूर कर दिया है।

कंगना ने आगे कहा 'आयुर्वेद, जड़ी-बूटियों और योग के लिए मिले प्रोत्साहन के बाद, अब वह बनियान और अंडरवियर बेचने वाले बिजनेस में आ गए हैं। बिजनेसमैन बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आप नहीं हैं, उसका दिखावा न करें।'उनकी ये टिप्पणियां दोनों के बीच चल रहे सार्वजनिक विवाद के बीच आई हैं, जो रामदेव द्वारा जेन जी के बारे में कंगना की विवादित टिप्पणियों की आलोचना करने के बाद शुरू हुआ था।

कंगना ने बाबा रामदेव को जवाब दिया

कंगना से उनके अतीत पर रामदेव की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया। रामदेव ने युवा प्रदर्शनकारियों के बारे में कंगना की जनरेशन गटर वाली टिप्पणियों का जवाब देते हुए उनके बचपन, जवानी और अतीत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने उनकी टिप्पणियों को खराब सोच की निशानी बताया था और कहा था कि उनकी राजनीतिक पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए।



कंगना ने रामदेव से पूछा सवाल

टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कंगना ने कहा 'क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे? क्या उन्होंने मुझे मेरी जवानी में देखा था? उन्होंने क्या देखा?' मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने असल में क्या देखा। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा।'