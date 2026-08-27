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बाबा रामदेव क्यों हुए कंगना के विरोधी? अभिनेत्री ने दिया जवाब; बेडरूम वाली टिप्पणी पर योग गुरु से पूछा ये सवाल

Thu, 27 Aug 2026 11:03 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 27 Aug 2026 11:03 AM IST
सार

Kangana Ranaut: हाल ही में जेन जी पर बयान देने पर कंगना की काफी आलोचना हुई। उनकी आलोचना करने वालों में योग गुरु रामदेव भी शामिल थे। इस मामले को लेकर कंगना ने रामदेव के खिलाफ बयानबाजी की है।
 

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Kangana ranaut attack on Baba Ramdev on bedroom controversy tells why he become anti
कंगना रनौत, बाबा रामदेव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने योग गुरु बाबा रामदेव के उनके अतीत और जवानी पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए एक सवाल पूछा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में, कंगना ने रामदेव के योग और आयुर्वेद से बिजनेस की ओर बढ़ने पर भी सवाल उठाए हैं।
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रामदेव पर बरसीं कंगना
इंडिया टुडे से बातचीत में कंगना से पूछा गया कि सनातन विचारधारा में विश्वास रखने वाले रामदेव उनके विरोधी कैसे हो गए। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बिजनेस के हितों ने उन्हें सनातन दर्शन के सिद्धांतों से दूर कर दिया है। 
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  • कंगना ने कहा जब उनका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो सरकार ने भी उन्हें बहुत बढ़ावा दिया। 
  • मगर मुझे लगता है कि वह पूंजीवाद में बहुत आगे निकल गए हैं।
  • सनातन विचारधारा और पूंजीवाद के बीच इस बात को लेकर टकराव हो सकता है कि कोई लोगों से कितना फायदा उठाता है।
  • एक निश्चित बिंदु पर, सनातन विचारधारा पूंजीवाद से टकराने लगती है।

Kangana ranaut attack on Baba Ramdev on bedroom controversy tells why he become anti
कंगना रनौत - फोटो : सोशल मीडिया
कंगना ने की रामदेव की आलोचना
कंगना ने आगे कहा 'आयुर्वेद, जड़ी-बूटियों और योग के लिए मिले प्रोत्साहन के बाद, अब वह बनियान और अंडरवियर बेचने वाले बिजनेस में आ गए हैं। बिजनेसमैन बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आप नहीं हैं, उसका दिखावा न करें।'

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विवाद के बाद आई टिप्पणी
उनकी ये टिप्पणियां दोनों के बीच चल रहे सार्वजनिक विवाद के बीच आई हैं, जो रामदेव द्वारा जेन जी के बारे में कंगना की विवादित टिप्पणियों की आलोचना करने के बाद शुरू हुआ था।

Kangana ranaut attack on Baba Ramdev on bedroom controversy tells why he become anti
बाबा रामदेव - फोटो : X
कंगना ने बाबा रामदेव को जवाब दिया
कंगना से उनके अतीत पर रामदेव की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया। रामदेव ने युवा प्रदर्शनकारियों के बारे में कंगना की जनरेशन गटर वाली टिप्पणियों का जवाब देते हुए उनके बचपन, जवानी और अतीत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने उनकी टिप्पणियों को खराब सोच की निशानी बताया था और कहा था कि उनकी राजनीतिक पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

कंगना ने रामदेव से पूछा सवाल
टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कंगना ने कहा 'क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ की तरह लटके हुए थे? क्या उन्होंने मुझे मेरी जवानी में देखा था? उन्होंने क्या देखा?' मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने असल में क्या देखा। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा।' 
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