बड़े पर्दे से पांच साल के अंतराल के बाद शाहरुख खान ने ' पठान' से धमाकेदार वापसी की है। एक्शन थ्रिलर फिल्म को देखते हुए उनके फैंस जोरों-शोरों से फिल्म की बुकिंग कराने में लगे हुए है। ‘जवान’ की रिलीज से पहले अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र ने किंग खान को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें ढेर सारा प्यार दिया है।



Shah Rukh, Bete💕 wish you a great luck 👍 for Jawan🙏. pic.twitter.com/33B62b4TA1