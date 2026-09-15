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वायरल वीडियो: स्टिक के सहारे चलते दिखे जहीर इकबाल, सोनाक्षी बोलीं-यह मैंने नहीं किया; यूजर्स ने कही ये बात

Tue, 15 Sep 2026 10:56 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 15 Sep 2026 10:56 PM IST
सार

Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कपल भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचा है। वीडियो में जहीर स्टिक के सहारे चलते दिख रहे हैं। अब इस वीडियो पर कई लोग काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

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Viral video Zaheer Iqbal Seen Walking With The Help Of A Stick Sonakshi Said I Didnt Do This
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल - फोटो : इंस्टाग्राम @filmfare

विस्तार
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सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर अपने फनी कंटेंट और एक दूसरे के साथ प्रैंक करने के चलते फैंस के बीच चर्चाओं में रहते हैं। दोनों अक्सर अपने वीडियोज पोस्ट कर फैंस को एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ते। उनके इन वीडियोज पर फैंस भी जमकर प्यार बरसाते हैं। अब जानिए इस नए वीडियो में क्या खास है। 
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क्या है वीडियो में खास? 
दरअसल, सोनाक्षी और जहीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कपल गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचा है। इस दौरान जहीर  पैर में चोट होने के चलते स्टिक के सहारे चलते दिखे।
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वहीं जब दोनों फोटो के लिए पोज देने खड़े होते हैं, तो सोनाक्षी मजाकिया अंदाज में जहीर की चोट पर इशारा करते हुए कहती हैं कि ये मैंने नहीं किया है। इसके बाद दोनों दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। 
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यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन
अब दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई यूजर्स इस वीडियो पर काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

एक यूजर ने जहीर के चलने के तरीके को फिल्म 'वेलकम' से जोड़ कर कमेंट किया, 'मेरी एक टांग नकली हे में हॉकी का बहोत बड़ा खिलाड़ी था एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया और मेरी हॉकी से मेरे टाँग के दो टुकड़े कर दिए।'

वहीं दूसरे ने मजाक में लिखा, 'सोनाक्षी ने टांग तोड़ी होगी...उसका बहुत मजाक उड़ाता है ये।


इसके अलावा कई यूजर्स ने जहीर की चोट पर चिंता जाहिर करते हुए इसकी वजह के बारे में पूछा। वहीं कुछ यूजर्स ने सोनाक्षी को उनके लुक के लिए तारीफ की। 

देखें वीडियो-

 

 

 

 

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Viral video Zaheer Iqbal Seen Walking With The Help Of A Stick Sonakshi Said I Didnt Do This
सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल - फोटो : इंस्टाग्राम-@aslisona
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है कपल
बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्रैक्स करते हैं और एक दूसरे के वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं। यूजर्स भी कपल के इन वीडियोज पर जमकर प्यार बरसाते हैं। 

ये भी पढ़ें- गणेश विसर्जन: नाचते-झूमते शिल्पा ने दी बप्पा को विदाई, गोविंदा ने भी बेटे संग किया गणपति विसर्जन; देखें वीडियो
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