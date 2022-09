Filmy Wrap: गॉडफादर का ट्रेलर रिलीज और केआरके RSS में जाने के लिए तैयार, पढ़ें मनोरंजन जगत की 10 बड़ी खबरें

1 of 11

मनोरंजन जगत से हर दिन कोई न कोई नई खबरें सामने आती रहती हैं। मौजूदा समय में भी कई स्टार्स की फिल्में रिलीज की कतार में हैं तो वहीं कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इसी क्रम में जहां सलमान खान और चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म गॉडफादर का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ऋचा चड्ढा की मेहंदी की तस्वीरें सामने आ गई है। इसके अलावा भी बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स सामने आईं हैं, तो आइए बताते हैं आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों के बारे में...

2 of 11

3 of 11

4 of 11

पूरे देश में इन दिनों दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं। शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और इसके बाद दशहरा आने वाला है। भगवान राम के 14 साल के वनवास के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान राम की एक बड़ी बहन थी? कैकेयी ने भगवान राम को 14 साल के वनवास के लिए ही क्यों कहा? रामायण के इर्द-गिर्द घूमने वाली ऐसी कई कहानियां हैं, जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। इन्हीं कहानियों को बताने के लिए शिवा ट्रायलॉजी और रामचंद्र सीरीज जैसी बेस्टसेलर बुक्स के लेखक अमीश त्रिपाठी दशहरे के मैके पर डिस्कवरी चैनल पर अपनी एक नई सीरीज ‘लीजेंड ऑफ द रामायण विद अमीश’ लेकर आ रहे हैं।



Legends Of The Ramayana With Amish: रामायण के रहस्यों से पर्दे उठाएंगे अमीश, डिस्कवरी पर इस दिन होगा प्रीमियर