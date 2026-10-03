सलमान खान: 'कमाल कर दिया पायलट जी... वेल डन ब्रो'; कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी के कायल भाईजान, किया सलाम
Salman Khan Praises Captain Smit Machhar: फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने उन्हें सलाम ठोका है।
विस्तार
फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के दौरान साहस दिखाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। कैप्टन की बहादुरी के कायल सलमान खान भी हो गए हैं। उन्होंने स्मित मच्छार की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है और उन्हें सलाम किया है।
सलमान बोले- 'बहुत शानदार ब्रो...'
सलमान खान ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है। इसमें भाईजान ने अपने अंदाज में कैप्टन मच्छार की तारीफ की है। सलमान खान ने लिखा है, ''कमाल कर दिया पायलट जी। हम सब आप को सैल्यूट करते हैं। आपके साथ उड़ान भरना खुशी की बात होगी। बहुत ही शानदार ब्रो'।
Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026
रणवीर सिंह ने भी की तारीफ
फ्लाईदुबई की उड़ान में हुई घटना के बाद भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने बहादुरी का परिचय देते हुए फ्लाइट में सवार यात्रियों की जान बचाई। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने उनके इस साहस को सलाम ठोका है। सलमान के अलावा एक्टर रणवीर सिंह ने भी कैप्टन मच्छार की तारीफ की है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्मित मच्छार की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, 'साहसी कप्तान'। साथ ही सैल्यूट और भारतीय झंडे वाले इमोजी बनाए हैं। इसके साथ रणवीर ने फिल्म धुरंधर का गाना 'जान से गुजरते हैं' बैकग्राउंड में लगाया है।
कल प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की थी बात
बीते दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से फोन पर बातचीत की और उनकी बहादुरी को सराहा, जिनके साहस से फ्लाईदुबई के विमान में सवार क्रू सदस्यों समेत 180 लोगों की जान बच सकी थी। बता दें कि कैप्टन स्मित मच्छार ही फ्लाईदुबई के उस विमान के पायलट थे, जिसे ओमान के सह-पायलट ने कथित तौर पर क्रैश करने की कोशिश की। कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी और सूझ-बूझ की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कैप्टन मच्छार से घटना से बारे में पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के अनुभव के बारे में जाना और पूछा कि ऐसे मुश्किल हालात में भी उन्होंने कैसे खतरे का सामना किया और हिम्मत बनाए रखी। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द ठीक होने की कामना की।
BREAKING! PM Modi Holds Telephonic Conversation With Brave Captain Smit Machchhar https://t.co/KqD384q84y— ANI (@ANI) October 2, 2026