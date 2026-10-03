{"_id":"6ac09baae6c136266b0a95e5","slug":"nushrratt-bharuccha-meets-with-an-accident-the-actress-had-traveled-to-bali-for-work-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"नुसरत भरूचा हुईं हादसे की शिकार, काम के सिलसिले में बाली पहुंचीं थीं एक्ट्रेस","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

नुसरत भरूचा को लेकर बीते दिन ऐसी खबर सामने आई थी, जिससे उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। एक्ट्रेस किसी काम के सिलसिले में बाली गई हुई थीं, जहां उनका एक्सीडेंट हो गया। चोटिल होने के बाद उन्हें तुरंत बाली के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभिनेत्री नुसरत भरूचा की टीम ने शुक्रवार को जानकारी दी थी कि बाली में हुए हादसे में उन्हें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। अब अभिनेत्री का मुंबई में स्पाइन सर्जरी होनी है। इससे पहले नुसरत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस स्ट्रेचर पर नजर आईं।



... और पढ़ें