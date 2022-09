{"_id":"63355a6eb5c2a263c670e4c5","slug":"amish-tripathi-s-legends-of-the-ramayana-with-amish-to-get-premiere-on-3-october-at-discovery-channel","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Legends Of The Ramayana With Amish: रामायण के रहस्यों से पर्दे उठाएंगे अमीश, डिस्कवरी पर इस दिन होगा प्रीमियर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

Legends Of The Ramayana With Amish: रामायण के रहस्यों से पर्दे उठाएंगे अमीश, डिस्कवरी पर इस दिन होगा प्रीमियर

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Published by: मेघा चौधरी Updated Thu, 29 Sep 2022 02:17 PM IST

सार रामायण के इर्द-गिर्द घूमने वाली ऐसी कई कहानियां हैं, जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। इन्हीं कहानियों को बताने के लिए अमीश त्रिपाठी अपनी एक नई सीरीज ‘लीजेंड ऑफ द रामायण विद अमीश’ लेकर आ रहे हैं। इसमें अमीश भारत और श्रीलंका के प्रमुख स्थानों की यात्रा करते हैं।

पूरे देश में इन दिनों दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं। शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और इसके बाद दशहरा आने वाला है। भगवान राम के 14 साल के वनवास के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान राम की एक बड़ी बहन थी? कैकेयी ने भगवान राम को 14 साल के वनवास के लिए ही क्यों कहा? रामायण के इर्द-गिर्द घूमने वाली ऐसी कई कहानियां हैं, जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। इन्हीं कहानियों को बताने के लिए शिवा ट्रायलॉजी और रामचंद्र सीरीज जैसी बेस्टसेलर बुक्स के लेखक अमीश त्रिपाठी दशहरे के मैके पर डिस्कवरी चैनल पर अपनी एक नई सीरीज ‘लीजेंड ऑफ द रामायण विद अमीश’ लेकर आ रहे हैं। भारत से श्रीलंका तक की यात्रा

‘लीजेंड ऑफ द रामायण विद अमीश’ तीन पार्ट की सीरीज है, जो 5000 किमी की यात्रा करती है और रामायण के आसपास की प्राचीन कहानियों और मिथकों में गोता लगाती है, जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। इस सीरीज में जो भी दिखाया जाएगा वह यतींद्र मिश्रा (अयोध्या के राजकुमार), कविता केन (लेखक), पुरस्कार विजेता जलविज्ञानी रितेश आर्य, सुनेला जयवर्धने (पर्यावरण वास्तुकार और लेखक), कृष्णा देवराय, वंशज, विजयनगर जैसे पेशेवर रूप से शोध की गई राय और विशेषज्ञों की टिप्पणियों से समृद्ध है। इसमें अमीश भारत और श्रीलंका के प्रमुख स्थानों की यात्रा करते हैं। इस दिन होगा प्रीमियर

अमीश ने कहा, रामायण धर्म, जाति, भाषा या लिंग की परवाह किए बिना हर एक भारतीय की गौरवशाली विरासत है। और जब हमने इसके लिए शूटिंग की तो मुझे इस भावना की सच्चाई और भी अधिक पता चली। ऐसी बहुत सी कहानियां और परंपराएं थीं जिन्हें हमने खोजा, जिनमें से कुछ वास्तव में आश्चर्यजनक थीं। डिस्कवरी और वाइड-एंगल फिल्म्स की अद्भुत टीम के साथ यात्रा करना सम्मान की बात है, क्योंकि हमने उस रास्ते का अनुसरण किया था जिसे भगवान राम ने कई सदियों पहले चलाया था। यह ज्ञानवर्धक, मजेदार और असली था। बता दें कि अमीश त्रिपाठी की ‘लीजेंड ऑफ द रामायण विद अमीश’ का 3 अक्टूबर को रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल पर प्रीमियर होगा।