मातृभूमि: क्या पक्की हो गई सलमान खान की फिल्म के रिलीज होने की राह? काट-छांट के बाद सरकार से मिली मंजूरी

री-शूट के बाद एनओसी जारी होने की खबर

पहले ऐसी खबरें थीं कि ‘मातृभूमि’ फिल्म में सरकार को चीन को दिखाए जाने के तरीके पर चिंता थी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्म के बदले हुए वर्जन से 'संतुष्ट' है। मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से फिल्म के चीन-विरोधी रुख पर आपत्ति जताए जाने के बाद इसके कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग (री-शूट) की गई थी। कहा जा रहा है कि नया वर्जन मूल फिल्म से काफी अलग है। अब इसमें भारत-चीन रिश्तों को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से दिखाया गया है।