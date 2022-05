{"_id":"627c6458a8a702091f1ed4cd","slug":"bollywood-producers-who-offered-mahesh-babu-hindi-films-got-rejected-sarkaru-vari-paata-day-screens-box-office","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Mahesh Babu: रणबीर से पहले महेश बाबू को मिला ‘एनीमल’ का प्रस्ताव, इन निर्माताओं से नाराजगी बनीबयान की वजह","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: वर्तिका तोलानी Updated Thu, 12 May 2022 07:23 AM IST