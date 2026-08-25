150 करोड़ के करीब पहुंची ‘आवारापन 2’, लाखों में सिमटी ‘बंटवारा 1947’ की कमाई, जानें मंगलवार का कलेक्शन

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की फिल्में लगी हैं। इनमें ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहीं ‘बंटवारा 1947’ भी सिनेमाघरों में जमी हुई है। जानिए इन फिल्मों ने आज मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है।