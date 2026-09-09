दानिश पंडोर: ‘धुरंधर’ के उजैर बलोच के हाथ लगी कौन सी बड़ी फिल्म? आमिर खान के साथ निभाएंगे अहम किरदार

अभिनेता दानिश पंडोर को फिल्म ‘धुरंधर’ में उनके किरदार उजैर बलोच के लिए काफी पसंद किया गया था। अब एक्टर जल्द आमिर खान की फिल्म ‘ललकारा’ में अभिनय करते दिखेंगे। जानें एक्टर की अगली फिल्म के बारे में…

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दानिश के लिए बड़ी फिल्म

दानिश पंडोर ने रणवीर सिंह अभिनीत स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ से अपनी असल पहचान बनाई थी। बॉलीवुड हंगामा से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वह जल्द आमिर खान के साथ उनकी फिल्म ‘ललकारा’ में दिखाई देंगे। हालांकि पंडोर को कई बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिले। मगर उन्होंने आमिर की फिल्म साइन कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में वह आमिर खान के दोस्त का किरदार निभाएंगे।