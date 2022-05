Andrew Symonds Death: एंड्रयू साइमंड्स के निधन से बॉलीवुड में भी शोक की लहर, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर ने एंड्रयू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट और दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिल टूटने वाली खबर। एंड्रयू साइमंड्स, एक शानदार प्रतियोगी थे, जो अपने दम पर किसी भी खेल का रुख बदलने में समक्ष थे। परिवार के प्रति संवेदना।"



In a series of heartbreaks for Australian cricket and cricket lovers worldwide. RIP #AndrewSymonds .. a terrific competitor who on his day, could turn any game on its head.. condolences to the family. ❤️ pic.twitter.com/xd4XlDlq8m