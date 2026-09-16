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सेंसर बोर्ड: भारत सरकार ने किया पुनर्गठन, पंकज त्रिपाठी से प्रीति जिंटा तक शामिल हुए ये 18 सदस्य

Wed, 16 Sep 2026 07:29 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 16 Sep 2026 07:29 PM IST
सार

CBFC Board: भारत सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का पुनर्गठन किया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नए CBFC बोर्ड में फिल्म इंडस्ट्री और कला जगत से जुड़े कई चर्चित चेहरों को शामिल किया गया है।
 

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Preity Zinta Pankaj Tripathi And Suniel Shetty Among 18 Members Of New Censor Board Government Reconstituted
सेंसर बोर्ड का हिस्सा बने ये सेलेब्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुधवार को भारत सरकार ने सेंसर बोर्ड (CBFC) का पुनर्गठन किया। गठित किए गए नए बोर्ड में कुल 18 सदस्य हैं। इनमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, मनोज जोशी, प्रोसेंजीत चटर्जी, अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं।
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ये 18 सदस्य बने CBFC का हिस्सा
पुनर्गठित CBFC में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, अभिषेक जैन, रिकी केज, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, हंसराज हंस, सुप्रिया यार्लगड्डा, यतींद्र मिश्रा, रूपाली गांगुली, प्रीति जिंटा, नीला माधब पांडा, पंकज त्रिपाठी, प्रोसेंजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी, निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे और रमेश पतांगे को शामिल किया गया है।
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Preity Zinta Pankaj Tripathi And Suniel Shetty Among 18 Members Of New Censor Board Government Reconstituted
प्रियदर्शन और पल्लवी जोशी - फोटो : सोशल मीडिया

क्या होगी सदस्यों की भूमिका?

  • इस नई लिस्ट में सिनेमा, संगीत, साहित्य और कला के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जगह मिली है।
  • बोर्ड का काम फिल्मों को प्रमाणित करने से जुड़ा है और इसके फैसलों का फिल्मों की रिलीज पर सीधा असर पड़ता है।
  • नए बोर्ड के गठन के साथ अब इन 18 सदस्यों की भूमिका फिल्म प्रमाणन से जुड़े मामलों में अहम होगी।

Preity Zinta Pankaj Tripathi And Suniel Shetty Among 18 Members Of New Censor Board Government Reconstituted
सीबीएफसी - फोटो : सोशल मीडिया

कितने साल का होगा कार्यकाल? 

  • इस बदलाव के बाद मुख्य रूप से CBFC के सदस्यों में बदलाव हुआ है, जबकि बोर्ड की कानूनी भूमिका पहले जैसी ही रहेगी।
  • CBFC अभी भी सिनेमैटोग्राफ एक्ट और 2024 के फिल्म सर्टिफिकेशन नियमों के तहत काम करेगा।
  • नए सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 साल का होगा।

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