बॉक्स ऑफिस: 200 करोड़ की दहलीज पर 'मिर्जापुर', आखिरी सांसे गिन रही 'हैवान'; जानें 'हनुमान अंश' का कलेक्शन

1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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इन दिनों 'हनुमान अंश' थिएटर्स में अपना दबदबा बनाए हुए है। वहीं, 'मिर्जापुर द मूवी' की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। इन दोनों फिल्मों के अलावा हैवान रिलीज के कुछ ही दिनों में थंडे बस्ते में जा चुकी है। जानिए इन सभी फिल्मों ने आज बुधवार को कितना कलेक्शन किया है।

2 of 4 फिल्म हैवान - फोटो : अमर उजाला

'हैवान' गिन रही आखिरी सांसें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान को रिलीज हुए महज 6 दिन हुए हैं।

इतने दिनों में ही इसकी कमाई लाखों में पहुंच गई है।

फिल्म अब लगभग बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसें गिन रही है।

आज बुधवार को इसने 45 लाख की कमाई की है।

इसी के साथ फिल्म की टोटल कमाई 9.20 करोड़ हो गई है।

3 of 4 मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया

'मिर्जापुर द मूवी' की गिरी कमाई

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' ने शानदार शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिलहाल 13 दिन बाद इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली है। आज फिल्म ने बुधवार को 3.75 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 199.45 करोड़ हो गया है। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।

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