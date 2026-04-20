सेंसर बोर्ड: पैरिस त्रासदी के बाद बना कानून जिसने बदली भारतीय सिनेमा की तस्वीर, क्या है सीबीएफसी और इसके नियम?

'बाजार डे ला चैरिटी' में लगी उस आग के बाद भी लगभग एक दशक बाद तक हादसे बंद नहीं हुए।

ऐसे माहौल में जन्म हुआ दुनिया के पहले सिनेमाटोग्राफ कानून का।

1909 में जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब यह कानून बना।

दुनिया का पहला प्राथमिक सिनेमेटोग्राफी कानून यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की संसद द्वारा बनाया गया था।

इसे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1909 कहा जाता है।

यह फिल्म उद्योग को विनियमित करने वाला दुनिया का पहला कानून था।

इस कानून ने ब्रिटेन में फिल्म सेंसरशिप का कानूनी आधार तैयार किया।

1897 में पेरिस के थिएटर में लगी वो आग जिसे सेंसरशिप नियम का बीज माना जाता है। वो हादसा जिसे फिल्म सेंसरशिप और सुरक्षा नियमों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। पेरिस से हुई शुरूआत धीरे-धीरे भारतीय सिनेमा तक पहुंची। मगर आज भी सिनेमाघरों में फिल्म देखते हुए दर्शकों में से ज्यादातर इसके नियमों व कार्य प्रणाली से अंजान हैं। जानिए कब बने यह नियम और कब तय की गई सीमाएं?साल 1897 में पैरिस में एक चैरिटी समारोह चल रहा था। वहीं बाहर लकड़ी की एक संरचना रखी हुई थी। इसके पास ही ज्वलनशील कैनवास का पर्दा लगा हुआ था, जिसके पास ही एक सिनेमाटोग्राफ भी रखा हुआ था। इस सिनेमाटोग्राफ के अत्यधिक ज्वलनशील नाइट्रेट फिल्म ने आग पकड़ ली। आस-पास लकड़ियां होने के चलते यह आग फैल गई और इस हादसे में 126 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस त्रासदी के बाद सुरक्षा को देखते हुए सिनेमाटोग्राफ कानून बनाया गया।