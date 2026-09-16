कौन हैं ‘केजीएफ’ फेम अनंत नाग?: मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार; शबाना से लेकर रश्मिका तक के साथ किया काम

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थिएटर से की करियर की शुरुआत

अनंत नाग का पूरा नाम अनंत नागरकट्टे है। उनका जन्म 4 सितंबर 1948 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और बाद में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। अपने अभिनय के दम पर उन्होंने कन्नड़ के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। विज्ञापन भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को साल 2024 के प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पांच दशकों से ज्यादा लंबे अपने फिल्मी करियर में अनंत नाग ने अलग-अलग भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। खासतौर पर कन्नड़ सिनेमा में उनके योगदान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

श्याम बेनेगल की फिल्मों का बने अहम हिस्सा

अनंत नाग 1970 और 1980 के दशक में सिनेमा के चर्चित चेहरों में शामिल रहे। उन्होंने मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया। इनमें ‘अंकुर’, ‘निशांत’, ‘मंथन’, ‘भूमिका’ और ‘कलयुग’ जैसी फिल्में शामिल हैं।



फिल्मों के अलावा अनंत नाग ने टेलीविजन पर भी अपनी खास पहचान बनाई। आर.के. नारायण की कहानियों पर आधारित पॉपुलर सीरियल ‘मालगुडी डेज’ में उनकी एक्टिंग को आज भी याद किया जाता है। इस सीरियल के जरिए वह देशभर के दर्शकों के बीच पॉपुलर हुए।



खास बात यह है कि ‘मालगुडी डेज’ का निर्देशन उनके छोटे भाई शंकर नाग ने किया था। अनंत नाग और शंकर नाग की जोड़ी ने कन्नड़ सिनेमा और टेलीविजन में खास योगदान दिया।

‘केजीएफ’ से नई पीढ़ी ने पहचाना

अनंत नाग को आज की पीढ़ी ‘केजीएफ: चैप्टर 1’ में उनके किरदार आनंद इंगलागी के लिए भी जानती है। फिल्म में उन्होंने एक पत्रकार और लेखक का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके किरदार और कहानी सुनाने के अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ 2020 में आई फिल्म 'भीष्मा' में भी काम किया है।

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