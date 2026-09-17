बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: 300 करोड़ क्लब में 'हनुमान अंश' की एंट्री; 'मिर्जापुर' की भी  चांदी; जानें 'हैवान' का हाल

'हनुमान अंश' 300 करोड़ क्लब में शामिल

नीम करोली बाबा की बायोपिक का इंडिया नेट कलेक्शन 237.13 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, वर्ल्डवाइड यह 300 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है। 11 सितंबर को फिल्म को ओवरसीज रिलीज किया गया था। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, इसने वर्ल्डवाइड अब तक 300.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसमें 280 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन भारत में किया है और 20.25 करोड़ रुपये ओवरसीज कमाए हैं।