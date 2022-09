बीते दिन फिल्म का एलान करते हुए मेकर्स ने इसकी स्टार कास्ट से भी सभी को मिलवाया। इसके साथ ही सामने आए फिल्म के टीजर वीडियो को देख यह पता चल रहा है कि आयुष्मान खुराना एक बार फिर से 'पूजा' बनकर दर्शकों का मनोरंजन करने वाले हैं। फिल्म के दूसरे भाग की घोषणा से जहां हर कोई खुश है, तो वहीं कई फिल्म की स्टार कास्ट में हुए बदलाव से काफी नाराज नजर आए। दरअसल, 'ड्रीम गर्ल 2' में आयुष्मान खुराना के साथ अभिनेत्री अनन्या पांडे स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली हैं। ऐसे में फिल्म में अनन्या की एंट्री को लेकर एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।





Nepotism wins.. one of the reasons for downfall of bollywood ..lessons not learnt never will #DreamGirl2

I think #AnanyaPanday is biggest female superstar now...How the hell she is getting movies despite of number of flop movies and with such pathetic acting skills???#DreamGirl2 https://t.co/AQygwyBSmB