68th National Film Awards: बेस्ट एक्टर चुने जाने पर अजय देवगन ने दी प्रतिक्रिया, कहा- पुरस्कार जीतने से....

इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत ने भी इंस्टा स्टोरी शेयर करते हुए मनोज मुंतशिर और फिल्म 'सोरारई पोट्रु' में बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवॉर्ड जीतने पर जी वी प्रकाश कुमार को बधाई दी। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी एक्टर सूर्या को बेस्ट एक्टर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'सोरारई पोट्रु' को राष्ट्रीय पुरस्कारों में शीर्ष सम्मान मिलने के लिए बेहद खुश हूं। हार्दिक बधाई मेरे भाई सूर्या , अपर्णा बालमुरली और मेरे निर्देशक सुधाकोंगरा। ऐसी प्रतिष्ठित फिल्म के हिंदी रीमेक में काम करने का मौका मिलने पर सौभाग्यशाली हूं।





Over the moon to see #SooraraiPottru win the top honours at the National Awards. Heartfelt congratulations my brother @Suriya_offl, #AparrnaBalamurali and my director #SudhaKongara. Humbled to be working in the Hindi adaptation of such an iconic film 🙏🏻