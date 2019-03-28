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आमिर खान ने शाहरुख खान के घर की पार्टी में नहीं खाया खाना, अब किया वजह का खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 28 Mar 2019 10:47 AM IST
aamir khan shah rukh khan
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aamir khan shah rukh khan - फोटो : social media
आमिर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर चर्चा में हैं । अपने जन्मदिन पर आमिर ने इस फिल्म की घोषणा की थी । आमिर इस फिल्म में एक सरदार का रोल निभाते नजर आएंगे । आमिर ने कहा था कि वो इस रोल के लिए 20 किलो वजन घटाएंगे। आमिर अपनी हेल्थ को लेकर वैसे भी बहुत सतर्क रहते हैं । 
 
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