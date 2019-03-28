{"_id":"5c9c58c8bdec221418353ccd","slug":"aamir-khan-take-lunch-box-on-shahrukh-khan-house-party","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e\u093f\u0930 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u093e\u092f\u093e \u0916\u093e\u0928\u093e, \u0905\u092c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0935\u091c\u0939 \u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
aamir khan shah rukh khan
- फोटो : social media
{"_id":"5c9c58c8bdec221418353ccd","slug":"aamir-khan-take-lunch-box-on-shahrukh-khan-house-party","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e\u093f\u0930 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u093e\u092f\u093e \u0916\u093e\u0928\u093e, \u0905\u092c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0935\u091c\u0939 \u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
Aamir Khan
- फोटो : instagram
{"_id":"5c9c58c8bdec221418353ccd","slug":"aamir-khan-take-lunch-box-on-shahrukh-khan-house-party","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e\u093f\u0930 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u093e\u092f\u093e \u0916\u093e\u0928\u093e, \u0905\u092c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0935\u091c\u0939 \u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
Aamir Khan Kiran Rao
- फोटो : instagram
{"_id":"5c9c58c8bdec221418353ccd","slug":"aamir-khan-take-lunch-box-on-shahrukh-khan-house-party","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092e\u093f\u0930 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u093e\u092f\u093e \u0916\u093e\u0928\u093e, \u0905\u092c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0935\u091c\u0939 \u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
aamir khan birthday celebration
- फोटो : amar ujala