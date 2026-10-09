{"_id":"6ac90a341b365139d0009fd0","slug":"box-office-collection-drishyam-3-continues-its-strong-run-hanuman-ansh-sees-a-jump-in-earnings-2026-10-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का जलवा बरकरार, फिर हुआ 'हनुमान अंश' की कमाई में उछाल; जानें बाकी फिल्मों का कलेक्शन","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन 'दृश्यम 3' ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है। आइए जानते हैं इस फिल्म के अलावा गुरुवार को 'हनुमान अंश', 'द पैराडाइज' और 'द वन' ने कितना कलेक्शन किया है।

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'द वन' का कलेक्शन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी वाली फिल्म 'द वन' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए महज 15 दिन ही हुए हैं और इतने ही दिनों में इसकी कमाई लाखों में गिर गई है। आज शुक्रवार को इसने 43 लाख की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 66.23 करोड़ हो गया है।

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'द पैराडाइज' का कलेक्शन साउथ स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत अब लड़खड़ाती नजर आ रही है।

फिल्म 24 सिंतबर को रिलीज हुई थी और अब कम कमाई के चलते इसका कलेक्शन दिखना बंद हो गया है।

फिल्म ने टोटल 119.03 करोड़ का कलेक्शन किया है।

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