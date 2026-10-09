बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का जलवा बरकरार, फिर हुआ 'हनुमान अंश' की कमाई में उछाल; जानें बाकी फिल्मों का कलेक्शन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 09 Oct 2026 09:08 PM IST
सार
Box Office Collection: एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' के आने के बाद लगभग सभी फिल्में ठंडी पड़ गई हैं। लेकिन 'हनुमान अंश' अब भी रेस में शामिल हैं। जानिए सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
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विस्तार
'दृश्यम 3' ने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है। आइए जानते हैं इस फिल्म के अलावा गुरुवार को 'हनुमान अंश', 'द पैराडाइज' और 'द वन' ने कितना कलेक्शन किया है।
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'द वन' का कलेक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी वाली फिल्म 'द वन' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए महज 15 दिन ही हुए हैं और इतने ही दिनों में इसकी कमाई लाखों में गिर गई है। आज शुक्रवार को इसने 43 लाख की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 66.23 करोड़ हो गया है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी वाली फिल्म 'द वन' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए महज 15 दिन ही हुए हैं और इतने ही दिनों में इसकी कमाई लाखों में गिर गई है। आज शुक्रवार को इसने 43 लाख की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 66.23 करोड़ हो गया है।
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'द पैराडाइज' का कलेक्शन
- साउथ स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत अब लड़खड़ाती नजर आ रही है।
- फिल्म 24 सिंतबर को रिलीज हुई थी और अब कम कमाई के चलते इसका कलेक्शन दिखना बंद हो गया है।
- फिल्म ने टोटल 119.03 करोड़ का कलेक्शन किया है।
'हनुमान अंश' की कमाई में फिर उछाल
फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 64 दिन हो गए हैं। बीते दिनों इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली थी और लगा था कि अब इसकी कमाई थम रही है। लेकिन एक बार फिर इसकी कमाई में उछाल देखने को मिला है। आज शुक्रवार को इसने 1.17 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 329.15 करोड़ हो गया है।
फिल्म 'हनुमान अंश' को रिलीज हुए 64 दिन हो गए हैं। बीते दिनों इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली थी और लगा था कि अब इसकी कमाई थम रही है। लेकिन एक बार फिर इसकी कमाई में उछाल देखने को मिला है। आज शुक्रवार को इसने 1.17 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 329.15 करोड़ हो गया है।
'दृश्यम 3' का जलवा बरकरार
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- अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है।
- फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है और फिलहाल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है।
- फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 9.46 करोड़ की कमाई की है।
- इसके साथ इसका टोटल कलेक्शन 254.96 करोड़ हो गया है।
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