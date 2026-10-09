नाना पाटेकर: फोटोग्राफर्स की इस मांग पर मुनव्वर ने किया इनकार, अभिनेता को दे रहे थे श्रद्धांजलि; देखें वीडियो
Viral Video: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि देने के दौरान मुनव्वर फारूकी ने फोटोग्राफर्स की एक मांग को साफ तौर पर मना कर दिया। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मुनव्वर नाना पाटेकर की तस्वीर के सामने फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनसे कैमरे के लिए इस पल को दोबारा करने के लिए कहा। इस पर मुनव्वर ने साफ कहा, 'आपके शॉट के लिए वापस नहीं करूंगा।' उनके इस जवाब से साफ था कि वह श्रद्धांजलि जैसे भावुक पल को सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए दोहराना नहीं चाहते थे।
नाना पाटेकर को याद करते हुए मुनव्वर फारूकी ने अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने दिवंगत अभिनेता को अपनी कला के लिए एक बड़ी प्रेरणा बताया। मुनव्वर ने कहा कि नाना पाटेकर के काम ने उनके अंदर थिएटर और एक्टिंग के प्रति जुनून जगाने में अहम भूमिका निभाई।
अभिनेता के निधन पर दुख जताते हुए मुनव्वर ने कहा, 'मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उनकी आत्मा को शांति मिले।'
देखें वीडियो-
नाना पाटेकर को सीने में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की। इसके बाद उनका गुरुवार को निधन हो गया। नाना का अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
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