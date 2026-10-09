नाना पाटेकर: फोटोग्राफर्स की इस मांग पर मुनव्वर ने किया इनकार, अभिनेता को दे रहे थे श्रद्धांजलि; देखें वीडियो

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मुनव्वर नाना पाटेकर की तस्वीर के सामने फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनसे कैमरे के लिए इस पल को दोबारा करने के लिए कहा। इस पर मुनव्वर ने साफ कहा, 'आपके शॉट के लिए वापस नहीं करूंगा।' उनके इस जवाब से साफ था कि वह श्रद्धांजलि जैसे भावुक पल को सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए दोहराना नहीं चाहते थे।

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8 अक्टूबर को नाना पाटेकर के निधन के बाद स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने भी उन्हें भावुक होकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुनव्वर ने कुछ ऐसा किया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।