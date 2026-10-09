कौन होनार करोड़पति: माधुरी के शो में आने वाले थे नाना पाटेकर, निधन के बाद अब इस एक्ट्रेस की होगी एंट्री

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माधुरी ने दी नाना को श्रद्धांजलि

बता दें कि माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर ने साल 1998 में आई फिल्म 'वजूद' में साथ काम किया था। नाना पाटेकर के निधन के बाद माधुरी दीक्षित ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विज्ञापन



उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक महान कलाकार, दमदार व्यक्तित्व और ऐसी आवाज, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नाना पाटेकर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक अनमोल और दिग्गज अभिनेता को खो दिया है। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी दिल से संवेदनाएं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।' विज्ञापन विज्ञापन

बता दें कि माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर ने साल 1998 में आई फिल्म 'वजूद' में साथ काम किया था। नाना पाटेकर के निधन के बाद माधुरी दीक्षित ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक महान कलाकार, दमदार व्यक्तित्व और ऐसी आवाज, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नाना पाटेकर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक अनमोल और दिग्गज अभिनेता को खो दिया है। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी दिल से संवेदनाएं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।'

शो 'कौन होनार करोड़पति' मराठी भाषा में प्रसारित होने वाला 'कौन बनेगा करोड़पति' का वर्जन है। नाना इसके खास एपिसोड में आने वाले थे। इसके लिए इस वीकेंड शूटिंग होनी थी। लेकिन जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता। गुरुवार को नाना पाटेकर के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गमगीन कर दिया।