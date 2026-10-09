कौन होनार करोड़पति: माधुरी के शो में आने वाले थे नाना पाटेकर, निधन के बाद अब इस एक्ट्रेस की होगी एंट्री
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 09 Oct 2026 05:14 PM IST
सार
Nana Patekar: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस वीकेंड माधुरी दीक्षित के शो 'कौन होनार करोड़पति' के प्रीमियर एपिसोड में खास मेहमान बनकर आने वाले थे। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
विज्ञापन
विस्तार
शो 'कौन होनार करोड़पति' मराठी भाषा में प्रसारित होने वाला 'कौन बनेगा करोड़पति' का वर्जन है। नाना इसके खास एपिसोड में आने वाले थे। इसके लिए इस वीकेंड शूटिंग होनी थी। लेकिन जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता। गुरुवार को नाना पाटेकर के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गमगीन कर दिया।
माधुरी ने दी नाना को श्रद्धांजलि
बता दें कि माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर ने साल 1998 में आई फिल्म 'वजूद' में साथ काम किया था। नाना पाटेकर के निधन के बाद माधुरी दीक्षित ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक महान कलाकार, दमदार व्यक्तित्व और ऐसी आवाज, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नाना पाटेकर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक अनमोल और दिग्गज अभिनेता को खो दिया है। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी दिल से संवेदनाएं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।'
विज्ञापन
विज्ञापन
माधुरी ने दी नाना को श्रद्धांजलि
बता दें कि माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर ने साल 1998 में आई फिल्म 'वजूद' में साथ काम किया था। नाना पाटेकर के निधन के बाद माधुरी दीक्षित ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन
उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक महान कलाकार, दमदार व्यक्तित्व और ऐसी आवाज, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नाना पाटेकर के जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक अनमोल और दिग्गज अभिनेता को खो दिया है। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी दिल से संवेदनाएं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।'
विज्ञापन
Trending Videos
अब शो में नजर आएंगी ये एक्ट्रेस
नाना पाटेकर के निधन के बाद अब सोनी मराठी के शो 'कौन होनार करोड़पति' के प्रीमियर एपिसोड में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे नजर आएंगी। पहले इस खास एपिसोड में नाना पाटेकर आने वाले थे, लेकिन उनके निधन के बाद शो में बदलाव किया गया है।
नाना पाटेकर के निधन के बाद अब सोनी मराठी के शो 'कौन होनार करोड़पति' के प्रीमियर एपिसोड में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे नजर आएंगी। पहले इस खास एपिसोड में नाना पाटेकर आने वाले थे, लेकिन उनके निधन के बाद शो में बदलाव किया गया है।
कैसे हुआ नाना पाटेकर का निधन?
नाना पाटेकर को सीने में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की। इसके बाद उनका निधन हो गया। नाना का अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
ये भी पढ़ें- संध्या मृदुल: अभिनेत्री का क्रिप्टिक पोस्ट, क्या नाना-तनुश्री केस पर दिया बड़ा बयान? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
नाना पाटेकर को सीने में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की। इसके बाद उनका निधन हो गया। नाना का अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
ये भी पढ़ें- संध्या मृदुल: अभिनेत्री का क्रिप्टिक पोस्ट, क्या नाना-तनुश्री केस पर दिया बड़ा बयान? सोशल मीडिया पर मचा बवाल