केबीसी 18: धूम-धाम से मनाया गया अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, माधुरी और बेटे अभिषेक ने बढ़ाई रौनक

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बर्थडे के मौके पर मना खास जश्न

शो से कई प्रोमो वीडियोज सामने आए हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित और शो के कंटेस्टेंट भव्य तरीके से अमिताभ बच्चन का बर्थडे मनाते नजर आ रहे हैं। नए एपिसोड के प्रोमो में नृत्य-संगीत और जश्न से भरा माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ फैंस भी बिग बी को बर्थडे की बधाई और उनके शानदार करियर के लिए ट्रिब्यूट देते नजर आ रहे हैं।

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11 अक्तूबर को अमिताभ बच्चन अपना 84वां बर्थडे मनाएंगे। उनके बर्थडे से पहले 'कौन बनेगा करोड़पति' में उन्हें खास ट्रिब्यूट दिया गया। इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी शामिल हुईं। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास।