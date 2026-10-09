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केबीसी 18: धूम-धाम से मनाया गया अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, माधुरी और बेटे अभिषेक ने बढ़ाई रौनक

Fri, 09 Oct 2026 11:06 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:06 PM IST
सार

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का 11 अक्तूबर को जन्मदिन है। इससे पहले शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में उनके बर्थडे का जश्न मनाया गया। साथ ही इस खास मौके पर बिग बी ने अपने जीवन से जुड़े कई किस्से शेयर किए। 

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Amitabh Bachchan Birthday Celebrated By Madhuri Dixit And Abhishek Bachchan In KBC 18
माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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11 अक्तूबर को अमिताभ बच्चन अपना 84वां बर्थडे मनाएंगे। उनके बर्थडे से पहले 'कौन बनेगा करोड़पति' में उन्हें खास ट्रिब्यूट दिया गया। इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी शामिल हुईं। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास। 
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बर्थडे के मौके पर मना खास जश्न
शो से कई प्रोमो वीडियोज सामने आए हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित और शो के कंटेस्टेंट भव्य तरीके से अमिताभ बच्चन का बर्थडे मनाते नजर आ रहे हैं। नए एपिसोड के प्रोमो में नृत्य-संगीत और जश्न से भरा माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ फैंस भी बिग बी को बर्थडे की बधाई और उनके शानदार करियर के लिए ट्रिब्यूट देते नजर आ रहे हैं। 
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Amitabh Bachchan Birthday Celebrated By Madhuri Dixit And Abhishek Bachchan In KBC 18
अमिताभ बच्चन - फोटो : इंस्टाग्राम @sonytvofficial
मां से जुड़ा खास किस्सा किया शेयर
शो से सामने आए एक प्रोमो में अमिताभ अपनी मां के बारे में भी बात करते नजर आ रहे हैं। मां को याद करते हुए बिग बी ने कहा, 'मेरी मां भी सभी माताओं की तरह थीं। गंदगी उनको पसंद नहीं थी। वो एक सीख परिवार से थीं। बाऊजी इलाहाबाद के थे। उनका इंटरकास्ट मैरिज हुआ था। वो बहुत ही रोचक कहानी है। कभी उनकी आत्मकथा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। एक दिन के अंदर मां ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और तय किया कि बाऊजी के साथ वो विवाह करेंगी।'  

देखें वीडियो- 

 

 

 

 

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Amitabh Bachchan Birthday Celebrated By Madhuri Dixit And Abhishek Bachchan In KBC 18
अमिताभ बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया
ये सितारे होंगे शामिल
  • कुछ प्रोमो में अमिताभ बच्चन के बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन की भी झलक देखने को मिलती है।
  • इससे साफ है कि बिग बी के बर्थडे सेलिब्रेशन में अभिषेक भी शामिल होंगे।
  • सामने आए वीडियोज से साफ हो गया है कि नया एपिसोड काफी खास और दिलचस्प होने वाला है।
  • इससे फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है।  

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