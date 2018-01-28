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अकेले दीपिका, रणवीर और शाहिद के लिए ही नहीं इन 5 किरदारों के लिए देखिए 'पद्मावत'
अपूर्वा राय, Updated Sun, 28 Jan 2018 05:59 PM IST
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज हो चुकी है। विरोध के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के रानी पद्मावती, शाहिद कपूर के महारावल रतन सिंह और रणवीर सिंह के अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को लोगों ने खूब सराहा। लेकिन आप गौर करें तो फिल्म में 5 किरदार ऐसे भी थे जिन्होंने अपने-अपने रोल के साथ न्याय किया।
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