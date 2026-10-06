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विपक्ष का विरोध मार्च: बैरिकेड पर चढ़े सपा नेता, राहुल-प्रियंका और अखिलेश का धरना; संसद मार्ग चारों तरफ से बंद

Tue, 06 Oct 2026 11:27 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 06 Oct 2026 11:27 AM IST
सार

विपक्षी नेता और सांसद मंगलवार को एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की है। विपक्षी सांसदों ने बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की है। वहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं।

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Opposition MPs hold protest march over the issue of 'vote theft'; Sansad Marg blocked from all sides
'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का विरोध मार्च - फोटो : जी पॉल
नई दिल्ली में मंगलवार को ‘वोट चोरी’ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़ी हालिया जानकारियों के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के 140 से अधिक सांसदों का एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ संसद से सड़क तक मार्च चल रहा है। विपक्षी सांसद संसद भवन से निकलकर निर्वाचन सदन की ओर जा रहे हैं।

 
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Opposition MPs hold protest march over the issue of 'vote theft'; Sansad Marg blocked from all sides
'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का विरोध मार्च - फोटो : जी पॉल
दिल्ली में पुलिस बैरिकेड पर चढ़े सपा सांसद
दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गए। सपा सांसद नीति आयोग कार्यालय के पास लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते नजर आए। ये सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच बैरिकेडिंग को लेकर स्थिति बनी रही।
Opposition MPs hold protest march over the issue of 'vote theft'; Sansad Marg blocked from all sides
'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का विरोध मार्च - फोटो : जी पॉल
राहुल-प्रियंका समेत इंडिया ब्लॉक सांसदों का प्रदर्शन
दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने नीति आयोग कार्यालय के पास धरना दिया। सांसद यहां से चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे हैं। 
 
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