1 of 3 'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का विरोध मार्च - फोटो : जी पॉल







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नई दिल्ली में मंगलवार को ‘वोट चोरी’ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़ी हालिया जानकारियों के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के 140 से अधिक सांसदों का एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ संसद से सड़क तक मार्च चल रहा है। विपक्षी सांसद संसद भवन से निकलकर निर्वाचन सदन की ओर जा रहे हैं।

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दिल्ली में पुलिस बैरिकेड पर चढ़े सपा सांसद

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद दिल्ली पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गए। सपा सांसद नीति आयोग कार्यालय के पास लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते नजर आए। ये सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच बैरिकेडिंग को लेकर स्थिति बनी रही।

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