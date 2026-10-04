1 of 18 Noida suicide - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





इसके बाद दंपती के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया था और तलाक की प्रक्रिया चलने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संभव बृहस्पतिवार को गुरुग्राम स्थित घर से निकले थे। इसके बाद वह कहां-कहां गए और किन परिस्थितियों में नोएडा पहुंचा, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर संभव जैन की खुदकुशी के मामले में पुलिस की जांच में उसके पारिवारिक और आर्थिक जीवन से जुड़े पहलू सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक संभव की शादी वर्ष 2024 में हुई थी। शादी के बाद पत्नी को समय से पहले संतान हुई थी। बच्चे और पत्नी के इलाज में करीब 35 लाख रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है।

2 of 18 सुपरनोवा से इंजीनियर संभव जैन ने की खुदकुशी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके घर से निकलने के बाद की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ रही है।

3 of 18 नोएडा सुपरनोवा बिल्डिंग से कूदने से पहले इंजीनियर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

साढ़े 3 साल पहले हुई थी संभव की शादी, छह महीने के बेटे संग अलग रहती है पत्नी

नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी की 43वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाला संभव जैन गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला था। वह यहां मानेसर के सेक्टर-1 स्थित आईएमटी व्यू सीजीएचएस जीएच-52 सोसाइटी में टॉवर ए परिवार के साथ रहता था।



नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी की 43वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने वाला संभव जैन गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला था। वह यहां मानेसर के सेक्टर-1 स्थित आईएमटी व्यू सीजीएचएस जीएच-52 सोसाइटी में टॉवर ए परिवार के साथ रहता था।





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4 of 18 सुपरनोवा से खुदकुशी करने वाला इंजीनियर संभव जैन(फाइल फोटो) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शनिवार को हादसे की सूचना मिलते ही उसके पिता व अन्य लोग नोएडा रवाना हो गए। सोसाइटी के एक निवासी ने बताया कि संभव जैन का परिवार बीते 4-5 साल से यहां रह रहा है। संभव आईटी कंपनी में नौकरी करते थे।





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5 of 18 सुपरनोवा से खुदकुशी करने वाले इंजीनियर को बचाने की कोशिश करते लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

संभव के पिता विनय कुमार जैन भी निजी कंपनी में काम करते हैं। संभव की शादी लगभग साढ़े 3 साल पहले हुई थी। फिलहाल उसकी पत्नी अपने छह महीने के बेटे के साथ यहां से कहीं अलग रहती है।