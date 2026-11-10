कब होगी रिंकू सिंह की शादी?: प्रिया सरोज के साथ कहां लेंगे सात फेरे, मेहमानों की लिस्ट में कौन शामिल; जानिए

1 of 7 रिंकू सिंह-प्रिया सरोज - फोटो : अमर उजाला







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क्रिकेट के मैदान पर अपने लंबे छक्कों से पहचान बनाने वाले रिंकू सिंह अब जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। चार दिसंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ उनकी शादी होगी। यह समारोह सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं होगा, बल्कि क्रिकेट, राजनीति और सिनेमा जगत की कई चर्चित हस्तियों के एक मंच पर जुटने का मौका भी बन सकता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और अभिनेता शाहरुख खान जैसे नामों की मौजूदगी को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में सवाल है कि रिंकू की शादी की तैयारियां कैसी हैं, अलीगढ़ से कितने लोग बरात लेकर जाएंगे और क्रिकेट की दुनिया से कौन-कौन इस खास मौके का हिस्सा बन सकता है?

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2 of 7 प्रिया-रिंकू - फोटो : ANI

क्रिकेट की दुनिया के किन चेहरों पर रहेगी नजर?

रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। खासकर आईपीएल में लगातार पांच छक्के लगाकर उन्होंने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद भारतीय टीम में जगह बनाने तक का उनका सफर चर्चा में रहा है। ऐसे में उनकी शादी में क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों के पहुंचने की संभावना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी समारोह में विराट कोहली, रोहित शर्मा, भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के शामिल होने की चर्चा है। हालांकि, इन नामों की मौजूदगी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्रिकेट के अलावा अभिनेता शाहरुख खान और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी समारोह में पहुंचने की बात कही जा रही है।

3 of 7 प्रिया सरोज-रिंकू सिंह - फोटो : ipriyasarojmp (instagram)

अलीगढ़ से कैसी होगी रिंकू की बरात?

रिंकू सिंह की बरात अलीगढ़ से लखनऊ जाएगी। परिवार में बरातियों की सूची तैयार की जा रही है। इसमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों को शामिल किया जाएगा। शुरुआती तौर पर करीब 50 से 60 लोगों के बरात में जाने की तैयारी है। यानी भले ही शादी में बड़े-बड़े नामों की चर्चा हो रही हो, लेकिन अलीगढ़ से जाने वाली बरात में रिंकू के अपने और करीबी लोग ही मुख्य रूप से शामिल रहेंगे।

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4 of 7 रिंकू प्रिया - फोटो : instagram

बहू के लिए मां ने क्या खरीदा?

रिंकू सिंह की शादी को लेकर परिवार में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनकी मां ने होने वाली बहू प्रिया सरोज के लिए पीले रंग की खास साड़ी खरीदी है। खरीदारी के दौरान रिंकू की बड़ी भाभी और बहन नेहा भी उनके साथ थीं। परिवार की ओर से बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदे गए हैं। परिवार की इन तैयारियों से साफ है कि शादी की तारीख नजदीक आने के साथ घर में उत्साह बढ़ रहा है।

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5 of 7 रिंकू-प्रिया - फोटो : अमर उजाला