IND vs UAE U19 Live Score: भारतीय टीम की बल्लेबाजी जारी, यूएई ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूएई ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय अंडर-19 टीम को पिछले मैच में पाकिस्तान से हार मिली थी। अब उसकी नजरें वापसी करने पर टिकी होंगी। भारत ने पहले मैच में नेपाल को हराया था।लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, आर्यन सावसानी, काव्य पटेल, मोहित उल्वा, ईशान सूद।मोहम्मद साद (विकेटकीपर), अयान मिस्बाह (कप्तान), अहमद खुदादाद, यायिन राई, मोहम्मद नफीस, हदयातुल्लाह खान, बिलाल खान, नसीम खान, नूरातुल्लाह आयोबी, जैनुल्लाह रेहमानी, उद्दीश सुरी।