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IND vs UAE U19 Live Score: भारतीय टीम की बल्लेबाजी जारी, यूएई ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

Tue, 10 Nov 2026 11:04 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमेरात
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमेरात Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 10 Nov 2026 11:04 AM IST
सार

India Vs United Arab Emirates, Men's U19 Asia Cup 2026 Live Score: भारत और यूएई के बीच अंडर-19 एशिया कप का मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय अंडर-19 टीम को पिछले मैच में पाकिस्तान से हार मिली थी। अब उसकी नजरें वापसी करने पर टिकी होंगी।

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IND vs UAE U-19 Live Score: India Vs United Arab Emirates, Men's U19 Asia Cup 2026 scorecard updates
भारत बनाम यूएई अंडर-19 - फोटो : ACC

विस्तार
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भारतीय अंडर-19 टीम का सामना एशिया कप के मुकाबले में यूएई से हो रहा है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी जारी है। भारत के लिए लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग पारी की शुरुआत करने उतरे।
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यूएई ने जीता टॉस
यूएई ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय अंडर-19 टीम को पिछले मैच में पाकिस्तान से हार मिली थी। अब उसकी नजरें वापसी करने पर टिकी होंगी। भारत ने पहले मैच में नेपाल को हराया था। 
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दोनों टीमों की प्लेइंग-11:
भारत अंडर-19: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनल चौहान, आर्यन सावसानी, काव्य पटेल, मोहित उल्वा, ईशान सूद। 
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यूएई अंडर-19: मोहम्मद साद (विकेटकीपर), अयान मिस्बाह (कप्तान), अहमद खुदादाद, यायिन राई, मोहम्मद नफीस, हदयातुल्लाह खान, बिलाल खान, नसीम खान, नूरातुल्लाह आयोबी, जैनुल्लाह रेहमानी, उद्दीश सुरी।  
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