क्रिकेट स्कॉटलैंड का बड़ा फैसला: अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा, क्या है कारण?

क्रिकेट की दुनिया में पिछले पांच साल में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्रिकेट स्कॉटलैंड के एक ताजा फैसले अफगानिस्तान क्रिकेट की मुश्किल बढ़ा दी है। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने घोषणा की है कि तालिबान सरकार द्वारा अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे बर्ताव के विरोध में आईसीसी इवेंट्स के अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ वे कोई मैच नहीं आयोजित करेंगे।

बोर्ड ने खिलाड़ियों को नई नीति के बारे में सूचित किया

बोर्ड ने सभी अनुबंधित पुरुष और महिला क्रिकेटरों को नई नीति के बारे में बता दिया है। एक बयान में बोर्ड ने कहा, क्रिकेट स्कॉटलैंड अपने खिलाड़ियों के साथ अपने अनुबंध में बताई गई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। अगर एनओसी जारी किया जाता है, तो खिलाड़ियों के हिस्सा लेने का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि क्रिकेट स्कॉटलैंड मौजूदा अफगान शासन या उसकी नीति का समर्थन कर रहा है। स्कॉटलैंड अफगानिस्तान के साथ तभी खेलेगा जब आईसीसी अपने इवेंट्स में ऐसा करने के लिए कहेगा, जिसमें वार्मअप मैच भी शामिल हैं। हम अफगानिस्तान के खिलाफ कोई भी क्रिकेट पहले से शेड्यूल नहीं करेंगे जब तक कि अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट और बड़े मानवाधिकारों के मामलों में कोई बड़ा बदलाव न हो।



अफगानिस्तान के आयरलैंड दौरे से पहले स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करने के अनुरोध के बाद, क्रिकेट स्कॉटलैंड के बोर्ड ने इस गर्मी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के साथ अपने जुड़ाव की समीक्षा की। एसीबी के अनुरोध को आखिरी समय में होने और जगह की अनुपलब्धता के कारण ठुकरा दिया गया था। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने कहा कि यह समीक्षा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग टी20 (एपीएल) के लिए स्कॉटिश खिलाड़ियों की संभावित उपलब्धता पर एसीबी के नजरिए के कारण भी किया गया था।