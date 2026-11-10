{"_id":"6af2e686f8cba94ccb096129","slug":"sandpaper-gate-controversy-usman-khawaja-david-warner-mitchell-starc-full-story-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"फिर सुर्खियों में आया बॉल टैम्परिंग का मामला: ख्वाजा के दावों पर लगातार बढ़ता जा रहा विवाद, किसने क्या कहा?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन साल 2018 का सैंडपेपरगेट विवाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में दावा किया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी। उनके इस दावे का पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर ने समर्थन किया है, जबकि तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इसे खारिज करते हुए 2021 में दिए अपने पुराने बयान पर कायम रहने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आठ साल पुराने इस विवाद में नया क्या सामने आया है? क्या वाकई पूरी टीम को सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी थी? उस समय जांच में क्या हुआ था और अब कौन किसके साथ खड़ा है? आइए समझते हैं पूरा मामला।

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सबसे पहले समझिए क्या था सैंडपेपरगेट विवाद? साल 2018 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी। दोनों देशों के बीच केपटाउन में टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा था। इसी मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद की स्थिति बदलने के लिए सैंडपेपर के एक छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद किया गया था।

इस घटना के सामने आने के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर छिपाते हुए देखा गया था। बाद में तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया कि टीम के नेतृत्व समूह ने गेंद से छेड़छाड़ की योजना बनाई थी।

इस खुलासे के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कार्रवाई की। स्टीव स्मिथ और तत्कालीन उपकप्तान डेविड वॉर्नर पर 12-12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। कैमरन बैनक्रॉफ्ट को भी इस मामले में दोषी पाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई।

इस घटना ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उस समय पूरे मामले की जांच हुई और तीन खिलाड़ियों को इस विवाद का मुख्य जिम्मेदार माना गया। हालांकि, आठ साल बाद अब उस जांच और घटना में बाकी खिलाड़ियों की कथित भूमिका को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं।

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आठ साल बाद उस्मान ख्वाजा ने क्या खुलासा किया? इस पूरे विवाद को दोबारा चर्चा में लाने का काम ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने किया है। ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'सब्र' में दावा किया है कि केपटाउन टेस्ट में सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी सिर्फ तीन खिलाड़ियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी टीम को इसके बारे में पता था।

ख्वाजा के मुताबिक, यह किसी एक बल्लेबाज, गेंदबाज या सपोर्ट स्टाफ का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने टीम के सामने यह मुद्दा उठाया था और सभी से इसकी जिम्मेदारी लेने को कहा था।

ख्वाजा ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बातचीत में कहा कि वह नहीं चाहते थे कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट पर डाल दी जाए। उन्होंने कहा, 'यह हम सभी ने किया था। इसमें कोई एक बल्लेबाज, गेंदबाज या स्टाफ नहीं था। मैंने ड्रेसिंग रूम में टीम से कहा था कि वे जिम्मेदारी लें, न कि सिर्फ स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट की बात करें।'

ख्वाजा ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि आठ साल बाद तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी होगी। उन्हें लगा था कि डेविड वॉर्नर या कोई दूसरा खिलाड़ी इस बारे में खुलकर बात करेगा। उनके मुताबिक, इस मामले में तीन खिलाड़ियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाना उन्हें हमेशा गलत लगता रहा।

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ख्वाजा का दावा- जांच के दौरान मुझसे पूछताछ तक नहीं हुई

ख्वाजा ने 2018 में हुई जांच की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि वह पूरे केपटाउन टेस्ट के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट के बगल में बैठे थे। इसके बावजूद जांच के दौरान उनका इंटरव्यू तक नहीं लिया गया। ख्वाजा ने कहा कि उन्हें लगता है कि जांचकर्ताओं को पता था कि अगर उनसे पूछताछ की गई तो वह इस मामले को पूरी टीम की जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे और सच बोलने के लिए तैयार रहेंगे।



उन्होंने बताया कि वह उस समय अपने फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं किया गया। इसके बाद खिलाड़ियों को सजा सुना दी गई। ख्वाजा के मुताबिक, इस घटना के बाद उन्हें भी वर्षों तक इसके नतीजों के साथ जीना पड़ा। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तीन खिलाड़ियों के साथ हुए व्यवहार और जवाबदेही से भी जुड़ा है।

मिचेल स्टार्क ने ख्वाजा के दावों को किया खारिज ख्वाजा के खुलासों के बाद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उनके दावों से असहमति जताई है। स्टार्क ने स्पष्ट किया कि वह 2021 में अपने साथी गेंदबाजों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन के साथ जारी किए गए संयुक्त बयान पर कायम हैं।

इस बयान में गेंदबाजों ने कहा था कि उन्हें मैदान पर सैंडपेपर के इस्तेमाल और गेंद से छेड़छाड़ किए जाने की जानकारी नहीं थी। स्टार्क ने कहा कि उन्हें केपटाउन टेस्ट के दौरान पहली बार इस घटना के बारे में तब पता चला, जब उन्होंने इसे स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा।

ख्वाजा के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टार्क ने कहा कि उनकी याददाश्त में कोई बदलाव नहीं आया है और 2021 में उन्होंने जो बात कही थी, वह आज भी उसी पर कायम हैं। उन्होंने कहा, 'जहां तक हमारे बयान में कहा गया है, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसे मैदान पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इसे केपटाउन में पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखा था।'

स्टार्क ने यह भी कहा कि अलग-अलग लोगों के इस मामले को लेकर अलग-अलग संस्करण हैं। वह ख्वाजा की किताब में लिखी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तार से बताने की जिम्मेदारी उस्मान ख्वाजा की है।

पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट को लेकर भी स्टार्क ने दी सफाई

ख्वाजा ने अपने खुलासों में यह भी दावा किया था कि सैंडपेपर से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी सिर्फ केपटाउन टेस्ट तक सीमित नहीं थी। हालांकि, स्टार्क ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान भी इस तरह की किसी गतिविधि की जानकारी होने से इनकार किया।



उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पहली बार केपटाउन टेस्ट में ही पता चला था। स्टार्क ने दोहराया कि वह पांच साल पहले दिए गए अपने बयान पर कायम हैं और इस मामले में अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे। इस तरह ख्वाजा और स्टार्क के बयानों में साफ अंतर दिखाई देता है। एक तरफ ख्वाजा पूरी टीम की जानकारी और सामूहिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, वहीं स्टार्क का कहना है कि गेंदबाजों को मैदान पर हो रही गतिविधि की जानकारी नहीं थी।

डेविड वॉर्नर ने किया ख्वाजा का समर्थन, बोले- 100 फीसदी सही है बात इस विवाद में सबसे अहम प्रतिक्रिया पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान डेविड वॉर्नर की ओर से आई है। वॉर्नर ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर ख्वाजा के दावों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा ने जो कुछ भी बताया है, वह 100 फीसदी सही है।

वॉर्नर ने अपने वीडियो में कहा, 'तुमने जो कुछ कहा है, वह 100 फीसदी सही है। अब हर किसी को सच्चाई पता है। यह बात सामने आ चुकी है। लोग इसके बारे में जानना चाहते थे और तुमने सामने आकर यह बात कह दी।' वॉर्नर ने ख्वाजा के समर्थन में यह भी कहा कि उनके खुलासों का मकसद पुराने घावों को कुरेदना नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब तलाशना है जिनका जवाब अब तक नहीं मिला।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ घाव कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते। समय बीत जाने का मतलब यह नहीं है कि जवाबदेही खत्म हो गई। वॉर्नर के मुताबिक, ख्वाजा ने अपनी बात सामने रखकर हिम्मत दिखाई है और अब सवाल उठाने वाले व्यक्ति के बजाय जांच के लिए जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाना चाहिए। View this post on Instagram A post shared by David Warner (@davidwarner31)



2018 की जांच पर वॉर्नर ने भी उठाए सवाल

डेविड वॉर्नर ने उस समय हुई जांच की प्रक्रिया को भी अधूरा और जल्दबाजी में किया गया बताया। उन्होंने ख्वाजा के उस दावे का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि वह पूरे टेस्ट मैच के दौरान बैनक्रॉफ्ट के बगल में बैठे थे, लेकिन जांचकर्ताओं ने उनसे पूछताछ नहीं की। वॉर्नर ने कहा कि अगर जांच पूरी और गहन थी तो ख्वाजा से सवाल क्यों नहीं किए गए? उन्होंने कहा कि पूछताछ की पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई थी और उसमें कई खामियां थीं।



वॉर्नर ने यह भी कहा कि अब इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देने की जरूरत है। उनके मुताबिक, लोगों को यह पूछना बंद करना चाहिए कि ख्वाजा आठ साल बाद क्यों बोल रहे हैं। इसके बजाय जांच करने वालों से सवाल किए जाने चाहिए।

आठ साल बाद खुलासा करने पर ख्वाजा को क्यों घेरा जा रहा था?

ख्वाजा के खुलासे सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उनके बयान के समय पर सवाल उठाए। यह सवाल भी उठाया गया कि जब घटना 2018 में हुई थी तो ख्वाजा ने इतने साल बाद इसके बारे में खुलकर बात क्यों की? क्या इसका संबंध उनकी आत्मकथा की बिक्री से है?



इस पर डेविड वॉर्नर ने ख्वाजा का बचाव किया। वॉर्नर ने कहा कि यह सवाल उठाना सही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपनी बात आठ साल बाद क्यों कही। उन्होंने कहा कि ख्वाजा ने अपनी किताब में अपना नजरिया और अपना अनुभव साझा किया है। वॉर्नर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ख्वाजा ने उस दिन के बाद से अब तक की हर बात अपनी किताब में लिखी है? उनका कहना था कि किताब में किए गए खुलासों के समय पर सवाल उठाने के बजाय उन तथ्यों की जांच होनी चाहिए जिनका जिक्र किया गया है।

ख्वाजा ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी थी? ख्वाजा ने बाद में इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर अपने खुलासों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद अपने पुराने साथियों को निशाना बनाना नहीं है। वह इस मामले को लंबे समय से टीम की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं।

ख्वाजा के मुताबिक, उन्होंने 2018 में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी और 2021 में भी इसे सामने लाने का प्रयास किया था। हालांकि, जब तक वह ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे, तब तक वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे।

उन्होंने बताया कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा समाप्त होने का इंतजार करने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात की। ख्वाजा ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्त डेविड वॉर्नर से वादा किया था कि वह इस घटना से जुड़ी सच्चाई सामने रखेंगे, ताकि वॉर्नर को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके।

अपनी बेटियों को भी बतानी पड़ी 2018 की घटना, वॉर्नर ने साझा किया दर्द इस विवाद के दोबारा चर्चा में आने का असर डेविड वॉर्नर के परिवार पर भी पड़ा है। वॉर्नर ने अपने वीडियो में बताया कि पिछले कुछ दिन उनके लिए आसान नहीं रहे। उन्हें अपनी बेटियों को भी 2018 में हुई घटना के बारे में समझाना पड़ा।

उन्होंने बताया कि उनकी 12 साल की बेटी आइवी ने उनसे सवाल किया कि आखिर उस समय क्या हुआ था और जब वे टेलीविजन पर रो रहे थे तो उनके आसपास इतने कैमरे क्यों थे। वॉर्नर के मुताबिक, बच्चों को इस घटना के बारे में बताना उनके लिए काफी मुश्किल था।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटियों को हमेशा सच बोलने की सीख दी है। उन्होंने उनसे कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ आखिरकार सामने आ ही जाता है। वॉर्नर ने यह भी माना कि इस विवाद के दोबारा सुर्खियों में आने से उनके परिवार के साथ-साथ स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट के परिवारों के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं। इसके बावजूद उन्होंने ख्वाजा के खुलासों का समर्थन किया और कहा कि जो बातें सामने आनी जरूरी थीं, वे अब सामने आई हैं।

क्या ख्वाजा और स्टार्क के रिश्तों में आई दरार?

ख्वाजा के दावों पर स्टार्क की असहमति के बाद दोनों खिलाड़ियों के रिश्तों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्टार्क ने बताया कि पिछले एक-दो दिनों में उनकी ख्वाजा से बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में दोनों एक-दूसरे से बात करेंगे या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। स्टार्क ने इस पूरे विवाद के दोबारा सुर्खियों में आने पर निराशा भी जताई।



उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक नया रोमांचक सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे समय में आठ साल पुराना विवाद फिर चर्चा में आना निराशाजनक है। स्टार्क ने यह भी कहा कि पिछले आठ वर्षों में अलग-अलग खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लोगों ने इस घटना को अलग-अलग तरीके से देखा है। पूर्व कोच डैरेन लेहमैन ने भी इस मामले पर बात की है और उनकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रेविस हेड की उस बात का भी जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का समूह अब काफी बदल चुका है और मौजूदा टीम आगे आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देना चाहती है।

अब तक किसने क्या कहा? एक नजर में समझिए उस्मान ख्वाजा: उनका दावा है कि 2018 के केपटाउन टेस्ट में सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी। यह सिर्फ तीन खिलाड़ियों का मामला नहीं था। उन्होंने जांच में खामियां होने और उनसे पूछताछ नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।

उनका दावा है कि 2018 के केपटाउन टेस्ट में सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी। यह सिर्फ तीन खिलाड़ियों का मामला नहीं था। उन्होंने जांच में खामियां होने और उनसे पूछताछ नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। डेविड वॉर्नर: उन्होंने ख्वाजा के दावों का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि ख्वाजा ने जो कुछ कहा है, वह 100 फीसदी सही है। वॉर्नर ने 2018 की जांच को जल्दबाजी में की गई अधूरी प्रक्रिया बताया है।

उन्होंने ख्वाजा के दावों का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि ख्वाजा ने जो कुछ कहा है, वह 100 फीसदी सही है। वॉर्नर ने 2018 की जांच को जल्दबाजी में की गई अधूरी प्रक्रिया बताया है। मिचेल स्टार्क: उन्होंने ख्वाजा के दावों को खारिज करते हुए 2021 में गेंदबाजों की ओर से जारी संयुक्त बयान पर कायम रहने की बात कही है। उनके मुताबिक, उन्हें केपटाउन टेस्ट में पहली बार बड़ी स्क्रीन पर इस घटना की जानकारी मिली थी।

उन्होंने ख्वाजा के दावों को खारिज करते हुए 2021 में गेंदबाजों की ओर से जारी संयुक्त बयान पर कायम रहने की बात कही है। उनके मुताबिक, उन्हें केपटाउन टेस्ट में पहली बार बड़ी स्क्रीन पर इस घटना की जानकारी मिली थी। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन: स्टार्क के मुताबिक, 2021 में इन तीनों गेंदबाजों के साथ जारी संयुक्त बयान में मैदान पर सैंडपेपर के इस्तेमाल और गेंद से छेड़छाड़ की जानकारी होने से इनकार किया गया था।

स्टार्क के मुताबिक, 2021 में इन तीनों गेंदबाजों के साथ जारी संयुक्त बयान में मैदान पर सैंडपेपर के इस्तेमाल और गेंद से छेड़छाड़ की जानकारी होने से इनकार किया गया था। स्टीव स्मिथ: 2018 में इस घटना के सामने आने के बाद तत्कालीन कप्तान स्मिथ ने स्वीकार किया था कि नेतृत्व समूह ने गेंद से छेड़छाड़ की योजना बनाई थी। उन पर 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। मौजूदा खुलासों पर उनका कोई नया बयान इस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।

2018 में इस घटना के सामने आने के बाद तत्कालीन कप्तान स्मिथ ने स्वीकार किया था कि नेतृत्व समूह ने गेंद से छेड़छाड़ की योजना बनाई थी। उन पर 12 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। मौजूदा खुलासों पर उनका कोई नया बयान इस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट: उन्हें केपटाउन टेस्ट के दौरान सैंडपेपर का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में देखा गया था। ख्वाजा के मुताबिक, वह पूरे मैच में बैनक्रॉफ्ट के बगल में बैठे थे, लेकिन जांच के दौरान उनसे पूछताछ नहीं की गई।