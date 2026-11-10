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भारत ए बनाम न्यूजीलैंड ए: तीसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ, बुमराह और जडेजा को नहीं मिल पाया पर्याप्त अभ्यास का मौका

Tue, 10 Nov 2026 11:09 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिंकन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिंकन Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 10 Nov 2026 11:09 AM IST
सार

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनौपचारिक टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ गया। चौथे दिन का खेल नहीं हो सका लिहाजा मैच ड्रॉ रहा। इस मैच में जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा भी खेल रहे थे, लेकिन उन्हें न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए पर्याप्त मौका नहीं मिल सका।

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New Zealand A vs India A 3rd Unofficial Test Day 4 Highlights scorecard and result updates in hindi
जसप्रीत बुमराह - फोटो : IANS

विस्तार
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जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को लंबे ब्रेक के बाद मैच अभ्यास हासिल करने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मंगलवार को चौथे और अंतिम दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के कारण ड्रॉ समाप्त हुआ। मैच के तीसरे दिन सोमवार को भी बारिश के कारण खेल नहीं हो सका था। इस तरह तीन मैच की सीरीज के सभी मुकाबले ड्रॉ रहे।
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यशस्वी जायसवाल - फोटो : Twitter
तीसरे अनौपचारिक टेस्ट का हाल 
भारत ए ने यशस्वी जायसवाल के सीरीज के लगातार दूसरे शतक और साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा तथा वाशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों की मदद से पांच विकेट पर 464 रन बनाकर पारी घोषित की थी। न्यूजीलैंड ए ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 36 रन बनाए थे। भारतीय टीम के नजरिये से यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ब्रेक के बाद वापसी कर रहे बुमराह और जडेजा को मैच अभ्यास का मौका मिलने की उम्मीद थी। बुमराह ने अपना पिछला मैच तीन अक्तूबर को जापान के आइची-नागोया में पाकिस्तान के खिलाफ एशियाई खेलों के फाइनल में खेला था। उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के सीमित ओवरों के चरण से विश्राम दिया गया था जिससे कि 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए वह तरोताजा रह सकें।
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बुमराह की उम्मीदों पर फिरा पानी 
इस मुकाबले में बुमराह को केवल छह ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 11 रन दिए। वह टेस्ट सीरीज से पहले कई स्पैल गेंदबाजी करके अच्छी लय हासिल करना चाहते थे लेकिन खराब मौसम ने उनकी तैयारियों पर पानी फेर दिया। विदेशी परिस्थितियों में आमतौर पर प्रमुख बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले जडेजा को बल्लेबाजी का मौका मिला। उन्होंने 71 गेंद का सामना करते हुए 25 रन बनाए और एक घंटे 20 मिनट तक क्रीज पर रहे। हालांकि जडेजा को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत ए की टीम केवल 14 ओवर ही गेंदबाजी कर सकी। 
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भारत के लिए कैसी रही है सीरीज
बुमराह, जडेजा के अलावा जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर और आकाश दीप अब वेलिंगटन रवाना होंगे जहां भारतीय सीनियर टीम की नजरें बारिश नहीं होने की स्थिति में छह अभ्यास सत्र के जरिए तैयारी करने पर होंगी। भारत ए की सीरीज की बात करें तो जायसवाल के लगातार दो शतक और पडिक्कल का शानदार प्रदर्शन टीम के लिए दो बड़ी सकारात्मक चीजें रहीं। पडिक्कल ने पहले अनौपचारिक टेस्ट में 199 रन बनाए थे जिससे उन्होंने तीसरे नंबर पर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। सुदर्शन ने भी कुछ अर्धशतक जड़कर अपनी उपयोगिता साबित की।

लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद आकाश दीप भी धीरे-धीरे लय हासिल कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा चौथे विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करते हैं या नहीं। आकाश दीप उपयोगी बल्लेबाजी करने में भी सक्षम हैं।
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