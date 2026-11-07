धोनी को 'माही चाचू' बुलाती हैं यह अभिनेत्री: इंस्टाग्राम पर हैं 3.74 करोड़ फॉलोअर्स; कहां-कैसे हुई थी मुलाकात?

1 of 6 धोनी और अनुष्का - फोटो : instagram/ani







Link Copied



भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को दुनियाभर के प्रशंसक 'कैप्टन कूल' के नाम से जानते हैं। साथी खिलाड़ी और परिवार के लोग उन्हें 'माही' बुलाते हैं, लेकिन एक अभिनेत्री के लिए वह 'माही चाचू' हैं। टीवी और फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री अनुष्का सेन ने पूर्व भारतीय कप्तान के साथ अपने खास रिश्ते का खुलासा किया है। इंस्टाग्राम पर 3.7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाली अनुष्का ने बताया कि रांची से ताल्लुक रखने के कारण धोनी के साथ उनकी पहली बातचीत हुई थी। दोनों ने करीब सात साल तक साथ काम किया और इस दौरान 21 विज्ञापनों में नजर आए।

Trending Videos

2 of 6 अनुष्का सेन - फोटो : instagram

पहली मुलाकात में ही रांची को लेकर हुई थी बातचीत

अनुष्का सेन ने मैशेबल इंडिया को दिए इंटरव्यू में धोनी के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले जब वह काफी छोटी थीं, तब उनकी मुलाकात महेंद्र सिंह धोनी से हुई थी। पहली ही मुलाकात में उन्होंने धोनी से अपने रांची कनेक्शन के बारे में बात की थी।

3 of 6 अनुष्का सेन - फोटो : instagram

अनुष्का ने कहा, 'मैं महेंद्र सिंह धोनी से करीब 10 साल पहले मिली थी। मैं उन्हें माही चाचू बुलाती हूं। जब मैं बहुत छोटी थी, तब पहली बार उनसे मिली थी। वैनिटी में पहुंचते ही मैंने उनसे सबसे पहली बात यही कही थी कि आप रांची से हैं और मैं भी रांची से हूं।' उन्होंने आगे बताया, 'यह सुनकर वह बहुत खुश हुए और बोले- अच्छा, सच में? हमारी पहली बातचीत इसी तरह शुरू हुई और फिर हमारा जुड़ाव हो गया।'

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 अनुष्का सेन - फोटो : instagram

सात साल में किए 21 विज्ञापन, रिश्ता सहकर्मियों जैसा नहीं

अनुष्का ने बताया कि धोनी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक अभिनेता और सहकर्मी का नहीं रहा। दोनों के बीच चाचा और भतीजी जैसा अपनापन है। उन्होंने बताया कि धोनी सेट पर उन्हें 'चिक्की' कहकर बुलाते थे। अनुष्का ने कहा, 'उसके बाद से हमारा रिश्ता अभिनेता-अभिनेता या सहकर्मियों जैसा नहीं रहा। यह माही चाचू और चिक्की जैसा था। वह जब भी सेट पर आते थे तो मुझे चिक्की कहकर बुलाते थे और मैं उन्हें चाचू कहती थी। हमने सात साल तक साथ काम किया और इस दौरान 21 विज्ञापन किए।'



MS Dhoni clicked with Anushka Sen during an ad shoot 😇 Pic Courtesy: @anushkasen0408 #msdhoni #Whistlepodu https://t.co/AUPd6N9RsZ — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) April 19, 2019 अनुष्का ने बताया कि धोनी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक अभिनेता और सहकर्मी का नहीं रहा। दोनों के बीच चाचा और भतीजी जैसा अपनापन है। उन्होंने बताया कि धोनी सेट पर उन्हें 'चिक्की' कहकर बुलाते थे। अनुष्का ने कहा, 'उसके बाद से हमारा रिश्ता अभिनेता-अभिनेता या सहकर्मियों जैसा नहीं रहा। यह माही चाचू और चिक्की जैसा था। वह जब भी सेट पर आते थे तो मुझे चिक्की कहकर बुलाते थे और मैं उन्हें चाचू कहती थी। हमने सात साल तक साथ काम किया और इस दौरान 21 विज्ञापन किए।'

विज्ञापन

5 of 6 धोनी और अनुष्का - फोटो : Instagram