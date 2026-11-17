1 of 16 धोनी - फोटो : ANI







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एमएस धोनी का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले हेलीकॉप्टर शॉट, आखिरी ओवर में जीत और पीली जर्सी में ट्रॉफी उठाते माही की तस्वीर उभरती है। करीब दो दशक तक उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने खेल और कप्तानी से ऐसी छाप छोड़ी, जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। अब खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल से संन्यास लेने के बाद उनका यह सफर एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ उनका रिश्ता आगे भी जारी रहेगा, लेकिन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते और विकेट के पीछे बिजली जैसी फुर्ती दिखाते धोनी अब नजर नहीं आएंगे।



धोनी ने 278 आईपीएल मैचों में 5439 रन बनाए। उनका औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा। उन्होंने अपनी कप्तानी में चेन्नई को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाया। उनके करियर में कई ऐसे पल आए, जब उन्होंने लगभग हारी हुई बाजी पलट दी। हालांकि, इस सफर में कुछ विवाद भी उनके नाम से जुड़े। कभी अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताई, तो कभी टीम चयन और फ्रेंचाइजी से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। आइए, धोनी के आईपीएल करियर के सात सबसे यादगार और सात विवादित पलों पर नजर डालते हैं।



धोनी के आईपीएल करियर के सात सबसे यादगार पल

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2 of 16 धोनी का जश्न - फोटो : BCCI

1. 2010 में आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर पंजाब को हराया

धोनी की फिनिशिंग क्षमता का सबसे यादगार उदाहरण 2010 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ देखने को मिला। धर्मशाला में खेला गया यह मुकाबला चेन्नई के लिए बेहद अहम था। टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जीत की जरूरत थी। दबाव के बीच धोनी ने 29 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली।



मैच के आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। धोनी ने इरफान पठान के ओवर में लगातार बड़े शॉट लगाकर टीम को जीत दिला दी। आखिरी छक्का लगने के बाद धोनी का हेलमेट पर मुक्का मारने वाला जश्न भी काफी चर्चित हुआ। आमतौर पर शांत रहने वाले माही का यह भावुक अंदाज प्रशंसकों के लिए यादगार तस्वीर बन गया। यह पारी सिर्फ एक जीत नहीं थी। इसने दिखाया कि धोनी दबाव के क्षणों में किस तरह मैच का रुख बदल सकते हैं।

3 of 16 धोनी और सीएसके खिताब के साथ - फोटो : BCCI

2. 2010 और 2011 में लगातार दो आईपीएल खिताब

धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। फाइनल में मुंबई इंडियंस को हराकर चेन्नई ने अपनी पहली ट्रॉफी हासिल की। इस जीत के साथ धोनी आईपीएल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। इसके बाद 2011 में चेन्नई ने एक बार फिर खिताब अपने नाम किया। इस बार टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाइनल में हराया। लगातार दो सीजन खिताब जीतकर चेन्नई आईपीएल में अपना दबदबा कायम करने वाली पहली टीम बनी। इन दोनों खिताबों ने धोनी को सिर्फ एक सफल कप्तान नहीं, बल्कि आईपीएल के सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में शामिल कर दिया। उनकी कप्तानी में टीम ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखना सीखा।

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4 of 16 आरसीबी के खिलाफ 70 रन की पारी - फोटो : BCCI

3. 2011 में आरसीबी के खिलाफ 70 रन की पारी से संभाली टीम

2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक मुकाबले में चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पावरप्ले के अंदर ही 22 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में धोनी ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने 40 गेंदों पर 70 रन बनाए। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद उन्होंने पारी को स्थिरता दी और फिर डेथ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की। उनकी पारी में तीन छक्के और एक चौका खास तौर पर चर्चा में रहे। धोनी की इस पारी ने चेन्नई को मुश्किल स्थिति से निकालकर 128 रन तक पहुंचाया। यह पारी उनके खेल का एक अलग पहलू दिखाती है। धोनी केवल आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की क्षमता भी रखते थे।

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5 of 16 धोनी - फोटो : BCCI