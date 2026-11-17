{"_id":"6afc19c283a25b6d12030c38","slug":"ipl-2027-all-10-team-retained-released-players-list-full-squad-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027 रिटेंशन: किस टीम ने किस खिलाड़ी को किया रिटेन? यहां देखें सभी 10 टीमों की पूरी लिस्ट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन आईपीएल 2027 को लेकर सभी 10 फ्रेंचाइजी ने अपनी-अपनी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही आगामी सीजन में टीमों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। जहां कुछ टीमों ने अपने पुराने और भरोसेमंद खिलाड़ियों पर एक बार फिर विश्वास जताया है, वहीं कुछ फ्रेंचाइजी ने बड़े बदलाव करते हुए नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। ऐसे में क्रिकेट फैंस के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आईपीएल 2027 में कौन सा खिलाड़ी किस टीम की जर्सी में नजर आएगा। आइए जानते हैं सभी 10 टीमों के रिटेन खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट।

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केकेआर ने किन खिलाड़ियों को किया रिटेन: अनुकूल रॉय, अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, फिन एलेन, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पोवेल, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे, सुनील नरेन, टिम साइफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।

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दिल्ली ने किन खिलाड़ियों को किया रिटेन: अक्षर पटेल, केएल राहुल, ऋषभ पंत (ट्रेड), आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल जैमीसन, आकिब नबी, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, डेविड मिलर, समीर रिजवी, विपरज निगम, पृथ्वी, माधव तिवारी, टी. विजय, जीशान अंशारी।

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हैदराबाद ने किन खिलाड़ियों को किया रिटेन: पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिच क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ब्रायडन कार्स, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, समरन रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, शिवांग कुमार, क्रेर्नस फुलेट्रा, ईशान मलिंगा, टी. नटराजन (ट्रेड), नाथन एलिस (ट्रेड), खलील अहमद (ट्रेड)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किन खिलाड़ियों को किया रिटेन: अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब डफी, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, जोश हेजलवुड, कनिष्क चौहान, क्रुणाल पांड्या, नुवान तुषारा, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, विक्की ओस्तवाल, विराट कोहली, यश दयाल।

मुंबई इंडियंस किन खिलाड़ियों को किया रिटेन: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक, शार्दुल ठाकुर, अश्वनी कुमार, राज अंगद बावा, रघु शर्मा।

चेन्नई सुपर किंग्स ने किन खिलाड़ियों को किया रिटेन: ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, कार्तिक शर्मा, नूर अहमद, उर्विल पटेल, सरफराज खान, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, गुरजपनीत सिंह, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, लियाम लिविंगस्टोन, जैक एडवर्ड्स।

गुजरात टाइटंस ने किन खिलाड़ियों को किया रिटेन: अनुज रावत, अशोक शर्मा, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर बराड़, हर्षल पटेल (ट्रेड), जेसन होल्डर, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर. साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, टॉम बैंटन, वॉशिंगटन सुंदर।