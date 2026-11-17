1 of 5 धोनी - फोटो : IPL







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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल का सफर भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनके बनाए रिकॉर्ड लंबे समय तक याद किए जाएंगे। पांच बार चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने से लेकर विकेटकीपिंग और कप्तानी में नए कीर्तिमान स्थापित करने तक धोनी ने आईपीएल के इतिहास पर अपनी अलग छाप छोड़ी है। अब वह आईपीएल 2027 से चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे।

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2 of 5 महेंद्र सिंह धोनी - फोटो : IPL

कैसा रहा माही का आईपीएल करियर?

धोनी ने अपने आईपीएल करियर में कुल 278 मुकाबले खेले और 38.30 की औसत से 5,439 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 137.45 रहा। उनके नाम 24 अर्धशतक, 264 छक्के और नाबाद 84 रन का सर्वोच्च स्कोर दर्ज है। खास बात यह है कि मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने और फिनिशर की भूमिका निभाने के बावजूद धोनी अपने आईपीएल करियर में एक भी शतक नहीं लगा सके।

3 of 5 महेंद्र सिंह धोनी - फोटो : IPL

आईपीएल के सफल कप्तान

कप्तानी के मामले में भी धोनी का रिकॉर्ड बेहद खास रहा है। उन्होंने आईपीएल में कुल 235 मुकाबलों में कप्तानी की, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। इनमें से 136 मैचों में उनकी टीम को जीत मिली। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता। इस तरह वह पांच आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले कप्तानों की सूची में रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व में टीम ने लंबे समय तक टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी बनाए रखी। साल 2018 में दो साल के निलंबन के बाद सीएसके ने वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया था। इस वापसी में धोनी की कप्तानी की अहम भूमिका रही।

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4 of 5 महेंद्र सिंह धोनी - फोटो : IANS

बल्लेबाजी और कप्तानी के अलावा विकेटकीपर के रूप में भी धोनी ने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने आईपीएल में विकेट के पीछे कुल 205 शिकार किए, जिसमें 158 कैच और 47 स्टंपिंग शामिल हैं। यह टूर्नामेंट के इतिहास में किसी विकेटकीपर के सबसे ज्यादा कुल डिसमिसल हैं। उनकी तेजी और सटीक स्टंपिंग लंबे समय तक बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनी रही। धोनी की बल्लेबाजी की एक और खासियत उनकी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रही। उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में पांच अलग-अलग स्थानों पर उतरकर अर्धशतक लगाए। इससे पता चलता है कि वह टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदलने में सक्षम थे। इसके अलावा आईपीएल में कप्तानी करते हुए उनके बल्ले से 218 छक्के निकले, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण हैं।

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5 of 5 धोनी - फोटो : ANI