आईपीएल 2027 से पहले टीमों का बड़ा फैसला: कई बड़े नाम हुए रिलीज, हेड-स्टार्क भी बाहर; किसके पास कितना पर्स शेष?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 17 Nov 2026 07:28 PM IST
सार
आईपीएल 2027 सीजन से पहले सभी 10 टीमों ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, प्रशांत वीर, ट्रेंट बोल्ट और मथीशा पथिराना जैसे बड़े खिलाड़ियों को इनकी टीमों ने रिलीज किया है।
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विस्तार
आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। आईपीएल के अगले सीजन के लिए 16 दिसंबर को गोवा में नीलामी होनी है। इससे पहले कुछ बड़े नाम का साथ टीम ने छोड़ दिया है। इनमें से अधिकतर चेहरों को नीलामी टेबल पर उतरना होगा। आइए जानते हैं किस टीम ने कितने खिलाड़ियों को रिलीज किया...
धोनी का नाम भी रिलीज लिस्ट में शामिल
आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 टीमों ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस दौरान टीमों ने कुछ बड़े चेहरों को रिलीज किया है। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड और दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है। वहीं, केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना को बाहर का रास्ता दिखाया है। सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया। इन दोनों ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। सभी 10 टीमों द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट...
गुजरात टाइटंस: शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड और कुलवंत खेजरोलिया।
लखनऊ सुपर जाएंट्स: आवेश खान, एनरिच नॉर्त्जे, वानिंदु हसरंगा। ऋषभ पंत (ट्रेड के जरिये दिल्ली में शामिल)।
राजस्थान रॉयल्स: शिमरॉन हेत्मायर, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका।
दिल्ली कैपिटल्स: मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, पाथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, दुश्मंत चमीरा, करुण नायर।
केकेआर: मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, तेजस्वी सिंह दहिया, रचिन रवींद्र, अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, उमरान मलिक, दक्ष कामरा, लवनिथ सिसोदिया।
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सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, गेराल्ड कोएट्जे, जयदेव उनादकट।
आरसीबी: मंगेश यादव, जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा।
सीएसके: प्रशांत वीर, एमएस धोनी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन।
मुंबई इंडियंस: ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, दानिश मलेवार, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, मोहम्मद इजहार, रॉबिन मिंज, रुचित अहिर, कृष्ण भगत, महिपाल लोमरोर।
पंजाब किंग्स: नेहल वढेरा, मिचेल ओवन, लॉकी फर्ग्यूसन।
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धोनी का नाम भी रिलीज लिस्ट में शामिल
आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 टीमों ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस दौरान टीमों ने कुछ बड़े चेहरों को रिलीज किया है। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड और दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है। वहीं, केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना को बाहर का रास्ता दिखाया है। सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया। इन दोनों ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। सभी 10 टीमों द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट...
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गुजरात टाइटंस: शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड और कुलवंत खेजरोलिया।
लखनऊ सुपर जाएंट्स: आवेश खान, एनरिच नॉर्त्जे, वानिंदु हसरंगा। ऋषभ पंत (ट्रेड के जरिये दिल्ली में शामिल)।
राजस्थान रॉयल्स: शिमरॉन हेत्मायर, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका।
दिल्ली कैपिटल्स: मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, पाथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, दुश्मंत चमीरा, करुण नायर।
केकेआर: मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, तेजस्वी सिंह दहिया, रचिन रवींद्र, अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, उमरान मलिक, दक्ष कामरा, लवनिथ सिसोदिया।
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सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, गेराल्ड कोएट्जे, जयदेव उनादकट।
आरसीबी: मंगेश यादव, जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा।
सीएसके: प्रशांत वीर, एमएस धोनी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन।
मुंबई इंडियंस: ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, दानिश मलेवार, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, मोहम्मद इजहार, रॉबिन मिंज, रुचित अहिर, कृष्ण भगत, महिपाल लोमरोर।
पंजाब किंग्स: नेहल वढेरा, मिचेल ओवन, लॉकी फर्ग्यूसन।
सभी टीमों के पास बची हुई राशि
|
टीम
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शेष पर्स (रुपये)
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लखनऊ सुपर जायंट्स
|
₹47.45 करोड़
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कोलकाता नाइट राइडर्स
|
₹41.65 करोड़
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सनराइजर्स हैदराबाद
|
₹40.15 करोड़
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दिल्ली कैपिटल्स
|
₹39.50 करोड़
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मुंबई इंडियंस
|
₹32.60 करोड़
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चेन्नई सुपर किंग्स
|
₹28.05 करोड़
|
राजस्थान रॉयल्स
|
₹27.05 करोड़
|
पंजाब किंग्स
|
₹18.60 करोड़
|
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|
₹14.15 करोड़
|
गुजरात टाइटंस
|
₹8.75 करोड़