विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 टीमों ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस दौरान टीमों ने कुछ बड़े चेहरों को रिलीज किया है। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड और दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है। वहीं, केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना को बाहर का रास्ता दिखाया है। सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया। इन दोनों ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है।शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड और कुलवंत खेजरोलिया।आवेश खान, एनरिच नॉर्त्जे, वानिंदु हसरंगा। ऋषभ पंत (ट्रेड के जरिये दिल्ली में शामिल)।शिमरॉन हेत्मायर, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका।मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, पाथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, दुश्मंत चमीरा, करुण नायर।मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, तेजस्वी सिंह दहिया, रचिन रवींद्र, अजिंक्य रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, नवदीप सैनी, राहुल त्रिपाठी, उमरान मलिक, दक्ष कामरा, लवनिथ सिसोदिया।ट्रेविस हेड, गेराल्ड कोएट्जे, जयदेव उनादकट।मंगेश यादव, जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, सात्विक देसवाल, विहान मल्होत्रा।प्रशांत वीर, एमएस धोनी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन।ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, अथर्व अंकोलेकर, केशव महाराज, दानिश मलेवार, मयंक मार्कंडे, मयंक रावत, मोहम्मद इजहार, रॉबिन मिंज, रुचित अहिर, कृष्ण भगत, महिपाल लोमरोर।नेहल वढेरा, मिचेल ओवन, लॉकी फर्ग्यूसन।

सभी टीमों के पास बची हुई राशि